Fluminense sofre no início, mas bate o Moto Club pela Copa do Brasil

O Fluminense precisou suar nesta quarta-feira (26). E muito. Em jogo atrasado da primeira fase da Copa do Brasil, depois de um início catastrófico, o Tricolor viu o Moto Club abrir 2 a 0, mas dois com gols de Nenê, de pênalti e em cobrança de falta, empatou. O meia de 38 anos ainda descolou lançamento para Nino marcar. Marcos Paulo, no fim, fez 4 a 2 e deu números finais à vitória que classificou os cariocas no Estádio Governador João Castelo, em São Luís-MA.
Ao avançar, o Fluminense garante premiação de R$ 1,3 milhões. Pela próxima fase, a equipe de Odair Hellman enfrenta o Botafogo-PB na quarta-feira, às 19h15, no Maracanã, em jogo único em que não há vantagem do empate.
O Jogo
Durante a semana, Dejair Ferreira, técnico da casa, pediu aos seus atletas coragem para fazer história. E isto foi o que se viu desde o primeiro lance. Logo após a saída de bola, o time maranhense foi ao ataque e conseguiu escanteio. Ancelmo cruzou fechado e o zagueiro Walace, em belo desvio de cabeça, abriu o placar aos 40 segundos de jogo. Pouco depois, depois de novo tiro de canto, Ramon quase fez o segundo, mas Muriel evitou.
O prejuízo aumentou para o Tricolor aos 11. Em contra-ataque, Silvio aproveitou um buraco no lado direito da defesa do Flu e cruzou na pequena área para Belmonte fazer 2 a 0. Passado o desastre inicial, a equipe carioca acordou. Aos 14, Nenê recebeu na área e foi derrubado por Ramon. Pênalti, que o próprio meia bateu para diminuir. Ainda na primeira etapa, o time visitante teve chances com Gilberto e Wellington Silva para igualar, mas parou no goleiro Saulo e na zaga maranhense.
Criticado por demorar a mexer contra o La Calera, Odair mudou a receita. O técnico lançou Ganso ainda no primeiro tempo e voltou com Marcos Paulo do intervalo. E aí, o Moto Club provou do próprio veneno. Logo aos três da etapa final, Ganso sofreu falta na meia-lua e deu a bola para Nenê. O meia colocou com maestria por cima barreira, fez seu sétimo gol na temporada e empatou.
No restante do jogo, a diferença física entre as equipes foi gritante. O time do Maranhão passou a sofrer com cansaço e pedidos de substituição. O Fluminense aproveitou e, após cobrança de falta longa de Nenê, o zagueiro Nino raspou de cabeça e virou para o Tricolor. Valente, o Moto ainda criou chances, mas os 38, Marcos Paulo recebeu na entrada da área, fez fila para cima da defesa mandante, e fechou a virada com um belo gol: 4 a 2 e classificação garantida.