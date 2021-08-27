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Bicada do Galo

Fluminense perde para o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil

Fred marcou para o Tricolor, mas Hulk foi decisivo e garantiu a vitória do Galo e a vantagem do empate para o jogo de volta

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 23:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 23:40
Hulk garantiu a vitória do Galo sobre o Fluminense
Hulk garantiu a vitória do Galo sobre o Fluminense Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG
Em confronto agitado no primeiro tempo e mais morno no segundo, o Atlético-MG saiu na frente nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Fluminense por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), no Estádio Nilton Santos. Os gols dos mineiros foram de Nacho Fernández e Hulk, enquanto Fred descontou para o Tricolor de pênalti. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre São Paulo e Fortaleza na semifinal. 
O jogo de volta seria na quinta-feira, dia 16, mas foi antecipado para quarta, dia 15, às 19h, no Mineirão. O Flu volta a entrar em campo na segunda-feira, quando recebe o Bahia às 19h, no Maracanã. Já o Galo visita o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista no domingo, às 20h30.

O JOGO

Os primeiros minutos de jogo foram mais estudados. Hulk inaugurou as oportunidades após erro de Fred, mas isolou a bola. O Atlético-MG, porém, chegou ao gol aos 12 minutos. Livre nas costas de Lucca e Egídio, que parou para pedir impedimento, Vargas cruzou, Luccas Claro desviou e Nacho Fernández aproveitou a sobra, que ainda desviou em Nino antes de entrar no gol. Após análise do árbitro de vídeo, o lance foi validado. 
Atrás no placar, o Fluminense teve que se lançar para o jogo e teve boas chegadas ao ataque, obrigando o Atlético-MG a tentar diminuir o ritmo. Aos 36 minutos, porém, Nino recebeu chute de Arana em sua perna e o árbitro Anderson Daronco assinalou o pênalti após análise no vídeo. Fred foi para a cobrança, marcou e se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Brasil. 
Mas a alegria durou pouco. No último minuto do primeiro tempo, Luiz Henrique perdeu uma bola dominada no ataque após tentar um drible e o Galo foi fatal no contra-ataque. Hulk tabelou com Nacho e saiu na cara de Marcos Felipe, deixando Luccas Claro na saudade, tocando por baixo e correndo para o abraço. 
Mesmo atrás, o Fluminense seguiu com dificuldades de chegar com qualidade ao ataque. Do outro lado, o Atlético-MG atrasou a marcação para se aproveitar dos espaços e, mesmo com menos posse de bola, foi quem criou as melhores oportunidades. Pelos mandantes, Marcão promoveu a estreia de Arias, além de Biel e Nonato. Já Cuca mexeu apenas aos 29, com Keno.
Já na reta final, Fred colocou uma bola no travessão aos 31, na melhor chance do Fluminense, que teve dificuldades de infiltrar. Enquanto isso, Marcos Felipe precisou fazer duas boas defesas para manter o placar e o Galo conseguiu dar sustos mesmo tentando desacelerar o jogo até o final. No fim, nada de mudança no placar e vitória do Atlético-MG.

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