Fluminense perde para o Atlético-GO e deixa escapar chance de entrar no G-4

Fluminense perdeu para o Atlético-GO e desperdiçou chance de entra no G-4 Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense perdeu, mais uma vez, a chance de entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (16), o Tricolor perdeu para o Atlético-GO por 2 a 1, no Estádio Antônio Accioly, pela 27ª rodada. O time de Marcelo Cabo foi superior ao longo de todo confronto e contou com gols de Wellington Rato e Jean para vencer. Felippe Cardoso ainda descontou para o Flu.

Com o resultado, o Atlético-GO sobe para a nona posição na tabela, com 34 pontos, e se distancia bem da zona de rebaixamento. Já o Fluminense permanece em sétimo, com 40 pontos, mas pode cair para oitavo em caso de vitória do Santos. As duas equipes voltam a entrar em campo apenas depois do Natal, para a 27ª rodada, a última neste ano. Os goianienses visitam o Grêmio no domingo, dia 27, às 20h30. Já o Flu receberá o líder São Paulo no sábado, dia 26, às 21h.

O JOGO

Foram pelo menos 30 minutos de pouquíssima inspiração em Goiânia. Tanto do lado do Atlético-GO, que fez uma marcação alta e tentou pressionar, mas não teve sucesso nas finalizações, quando pelo Fluminense, com um time lento e incapaz de chegar à frente com qualidade. Os donos da casa controlaram a partida e não chegaram a ser ameaçados. A melhor chance aconteceu aos 37 minutos, em chegada rápida do time goiano. Dudu fez boa jogada pela direita e cruzou para Gustavo Ferrareis, que cabeceou errado e mandou para fora.

Depois desta chegada, o desânimo acabou por parte dos donos da casa, que rapidamente balançaram a rede. Depois de desacelerar e manter um duelo sonolento, o time de Marcelo Cabo retomou o ritmo mais intenso e a pressão e se aproveitou de um Fluminense com muitos erros e sem velocidade para sair na frente. Aos 42 minutos, Gustavo Ferrareis fez grande jogada no meio de campo e rolou para Marlon Freitas cruzar rasteiro. A bola chegou a Wellington Rato, que empurrou para o fundo do gol para abrir o placar.

A segunda etapa começou com uma chance para cada lado, com Ferrareis travado por Yuri na área aos quatro minutos e Marcos Paulo dando o primeiro chute do Fluminense em direção ao gol na partida aos nove. Natanael e Rato ainda tiveram outras duas jogadas para o Atlético, que continuou melhor em campo depois do intervalo. A partida melhorou de nível, mas seguiu com muitos erros e pouco aproveitamento para criar oportunidades reais de perigo.