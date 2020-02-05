Futebol

Fluminense joga mal e só empata com o Unión La Calera pela Sul-Americana

Tricolor abriu o placar, mas cedeu o empate ao rival chileno que agora só precisa de um empate sem gols para avançar de fase

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 00:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 00:49
Miguel, do Fluminense, disputa lance com Alexis Martins Arias jogador do Union la Calera Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
O Fluminense não foi além de um empate na sua estreia na Copa Sul-Americana. O time até abriu vantagem e esteve em vantagem numérica no fim do segundo tempo, mas não conseguiu aproveitar o cenário favorável, ficando no 1 a 1 com o chileno Unión La Calera no jogo de ida da primeira fase, disputado no Maracanã, na noite desta terça-feira (04). 
O placar obriga o Fluminense a vencer ou empatar por dois ou mais gols de diferença fora de casa para avançar à próxima etapa. Novo 1 a 1 leva o duelo aos pênaltis e qualquer outro resultado vai fazer o time carioca ser eliminado precocemente.

A partida foi acompanhada no estádio por Alisson, goleiro do Liverpool e da seleção brasileira, que viu de perto a equipe do irmão Muriel. E deve ter observado que o esquema de Odair Hellmann, sem um centroavante e com Nenê e Miguel se revezando no comando de ataque, não funcionou, tanto que a produção ofensiva da equipe foi praticamente nula na etapa inicial, esbarrando na marcação adversária. No segundo tempo, Evanilson, que deixou o banco, até colocou o time em vantagem aos 25 minutos, mas o Fluminense não conseguiu sustentar o placar favorável e viu Castellani empatar logo na sequência.
O duelo de volta entre Fluminense e La Calera vai ser disputado em duas semanas, no dia 18, no Chile. Mas o próximo compromisso do time será outro, no domingo, novamente no Maracanã, diante do Botafogo, pela rodada final da primeira fase da Taça Guanabara.

