Fluminense estende período de 'treino virtual' até o fim de maio

Jogador de futebol Nenê vivia grande fase pelo Fluminense no início de temporada Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense comunicou nesta segunda-feira (18), que vai estender o período de "treino virtual" até o fim deste mês. Desta forma, o elenco seguirá realizando exercícios de maneira remota, a partir de um cronograma montado pela comissão técnica.

O clube tricolor tem adotado a posição contrária de volta às atividades em meio à pandemia do novo coronavírus sem as devidas aprovações das autoridades tanto por questões médicas quanto por questões jurídicas.