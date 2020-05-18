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Paralisações no futebol

Fluminense estende período de 'treino virtual' até o fim de maio

O clube tricolor tem adotado a posição contrária de volta às atividades em meio à pandemia do novo coronavírus sem as devidas aprovações das autoridades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 17:46

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 17:46

Nenê vive grande fase pelo Fluminense nesse início de temporada
Jogador de futebol Nenê vivia grande fase pelo Fluminense no início de temporada Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O Fluminense comunicou nesta segunda-feira (18), que vai estender o período de "treino virtual" até o fim deste mês. Desta forma, o elenco seguirá realizando exercícios de maneira remota, a partir de um cronograma montado pela comissão técnica.
O clube tricolor tem adotado a posição contrária de volta às atividades em meio à pandemia do novo coronavírus sem as devidas aprovações das autoridades tanto por questões médicas quanto por questões jurídicas.
Recentemente, o clube das Laranjeiras, ao lado do Botafogo, não assinou uma carta que os clubes da Série A do Campeonato Carioca fizeram, com a anuência da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), na qual expressam que "desejam retomar as suas atividades o mais breve que lhes for possível" e afirmam que estão prontos para reiniciar os treinamentos.

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