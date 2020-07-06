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Taça Rio

Fluminense alega obrigação contratual para justificar opção por Maracanã

No comunicado, o clube alega 'contratos de gestão do estádio' como o motivo, destacando que precisa cumprir um número mínimo de jogos no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 17:00

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 17:00

O Fluminense emitiu uma nota oficial em que justificou sua escolha pelo Maracanã após sorteio na manhã desta segunda (6), onde ficou estabelecido que seria o mandante da final da Taça Rio, que ocorrerá nesta quarta-feira (8), contra o Flamengo.
Nenê vive grande fase pelo Fluminense nesse início de temporada
Nenê vive grande fase pelo Fluminense nesse início de temporada Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
No comunicado, o clube alega "contratos de gestão do estádio" como o motivo, destacando que precisa cumprir um número mínimo de jogos no local.
Anteriormente, no retorno do Campeonato Carioca após a paralisação, o Fluminense havia optado por mandar seus jogos no Nilton Santos, argumentando que não se sentia à vontade de atuar ao lado de um hospital de campanha no Maracanã.
Em um trecho da nota, o clube fez questão de salientar que segue com os mesmos pensamentos: "[...] Seguimos contrários à realização de jogos ao lado de um hospital de campanha. O erro original foi sermos obrigados a voltar a disputar o campeonato, mas temos por princípio o cumprimento de nossos contratos e em nenhum momento, durante toda essa crise, deixamos de observar nossas obrigações".

LEIA INTEGRA DA NOTA: 

"O Fluminense mandará o seu jogo da final da Taça Rio contra o Flamengo no Maracanã. A decisão foi tomada para cumprir contratos de gestão do estádio, já que, pelo termo de permissão de uso assinado com o Governo do Estado, temos obrigação de jogar um mínimo de jogos ao longo da vigência do contrato e das competições vigentes. O FFC mandou seus jogos em outro estádio até o limite possível, para que não descumprisse obrigações contratuais. Esclarecemos ainda que, em entrevista do presidente Mário Bittencourt ao programa Troca de Passes, do SporTV, realizada no dia 18/06, já havia deixado claro que o clube teria que voltar a jogar no Maracanã por conta dessas obrigações.
O clube informa ainda que realizará ações até o dia do jogo, como a venda de ingressos virtuais, e destinará a arrecadação para doação de cestas básicas para comunidades do Rio de Janeiro. Seguimos contrários à realização de jogos ao lado de um hospital de campanha. O erro original foi sermos obrigados a voltar a disputar o campeonato, mas temos por princípio o cumprimento de nossos contratos e em nenhum momento, durante toda essa crise, deixamos de observar nossas obrigações".

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