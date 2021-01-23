Floresta derrota o Novorizontino e garante sua vaga na decisão Série D

Garantidos na Série C da temporada de 2021, Novorizontino e Floresta entraram em campo na tarde deste sábado, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D.Após o empate na ida por 1 a 1, o Floresta sabia que não teria vida fácil contra o time do interior paulista. Porém se deu bem. Após um primeiro tempo sem gols, a rede balançou por duas vezes na etapa final sendo a primeira com Flávio Torres, aos 3 minutos e, a segunda, com Núbio Flávio, aos 51 minutos, dando números finais ao jogo por 2 a 0.