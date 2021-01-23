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futebol

Floresta derrota o Novorizontino e garante sua vaga na decisão Série D

Mesmo jogando fora de casa, Verdão conquista importante resultado sobre o Tigre e aguarda seu adversário que saíra no duelo entre Altos e Mirassol...

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 20:08

LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2021 às 20:08
Crédito: Divulgação
Garantidos na Série C da temporada de 2021, Novorizontino e Floresta entraram em campo na tarde deste sábado, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D.Após o empate na ida por 1 a 1, o Floresta sabia que não teria vida fácil contra o time do interior paulista. Porém se deu bem. Após um primeiro tempo sem gols, a rede balançou por duas vezes na etapa final sendo a primeira com Flávio Torres, aos 3 minutos e, a segunda, com Núbio Flávio, aos 51 minutos, dando números finais ao jogo por 2 a 0.
Com o resultado, a equipe visitante garantiu sua vaga na final da Série D. No entanto, o adversário será conhecido apenas neste domingo, no confronto Altos e Mirassol. Na ida, a equipe do Leão goleou o rival por 4 a 0, dando uma boa vantagem para a o segundo jogo que será disputado no estádio Felipão, às 15h45 (de Brasília).

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