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futebol

Flores reconhece atuação ruim do Fortaleza na Copa do Nordeste

Leão não conseguiu se impor diante do Treze-PB e ficou no empate dentro de casa...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 15:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 15:51
Crédito: Reprodução/TV Leão
Sem Enderson Moreira, o Fortaleza foi comandado por Luís Fernando Flores diante do Treze-PB e o desempenho do Leão ficou abaixo do esperado, já que o time ficou no empate por 1 a 1.
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Após o confronto, o auxiliar reconheceu que o time não foi bem, principalmente na etapa inicial, quando o adversário jogou melhor.
‘Sem dúvida nenhuma tivemos bastante dificuldade, principalmente no primeiro tempo. A equipe do Treze se posicionou bem, foi superior a nós, não conseguimos realmente criar. Fizemos um primeiro tempo muito abaixo do que esperávamos, mas acredito que o segundo tempo foi bem melhor e a gente já criou mais situações e poderíamos até ter saído vencedor do jogo’, declarou.
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Com a igualdade, o Fortaleza fecha a rodada da Copa do Nordeste na liderança da chave B, com 7 pontos.

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