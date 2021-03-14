Flores reconhece atuação ruim do Fortaleza na Copa do Nordeste

Crédito: Reprodução/TV Leão

Sem Enderson Moreira, o Fortaleza foi comandado por Luís Fernando Flores diante do Treze-PB e o desempenho do Leão ficou abaixo do esperado, já que o time ficou no empate por 1 a 1.

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Após o confronto, o auxiliar reconheceu que o time não foi bem, principalmente na etapa inicial, quando o adversário jogou melhor.

‘Sem dúvida nenhuma tivemos bastante dificuldade, principalmente no primeiro tempo. A equipe do Treze se posicionou bem, foi superior a nós, não conseguimos realmente criar. Fizemos um primeiro tempo muito abaixo do que esperávamos, mas acredito que o segundo tempo foi bem melhor e a gente já criou mais situações e poderíamos até ter saído vencedor do jogo’, declarou.

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