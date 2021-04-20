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futebol

'Florentino Pérez é um desastre como presidente', diz chefe da La Liga

Javier Tebas discordou de mandatário do Real Madrid, que afirmou que a Superliga Europeia seria a salvação do futebol: 'A Superliga não é solução. É a morte do futebol'...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 17:02

LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2021 às 17:02
Crédito: AFP
Presidente do Real Madrid e líder da nova Superliga Europeia, Florentino Pérez foi duramente criticado pelo chefe da La Liga, Javier Tebas. Após a entrevista do mandatário merengue ao programa "El Chiringuito", onde afirmou que a criação da nova organização foi "para salvar o futebol", o líder da liga espanhola chamou o desafeto de "desastre".
+ Veja a tabela da La Liga- Florentino anda equivocado há algum tempo, agora vejo ele perdido. Falou em dados que não existem, dados que não conhece. Creio que é um grande empresário da construção civil, mas um desastre como presidente - disse Javier Tebas.
+ Proibição pela Superliga pode tirar nomes da Seleção Brasileira; veja como a convocação poderia ficar
Ao contrário do que disse Florentino Pérez, Javier Tebas disse a Superliga é "a morte do futebol".
- O futebol não está arruinado. A Superliga não é solução. Pelo contrário, é a morte do futebol - concluiu o presidente da La Liga.

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