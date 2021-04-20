'Florentino Pérez é um desastre como presidente', diz chefe da La Liga

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Presidente do Real Madrid e líder da nova Superliga Europeia, Florentino Pérez foi duramente criticado pelo chefe da La Liga, Javier Tebas. Após a entrevista do mandatário merengue ao programa "El Chiringuito", onde afirmou que a criação da nova organização foi "para salvar o futebol", o líder da liga espanhola chamou o desafeto de "desastre".

+ Veja a tabela da La Liga- Florentino anda equivocado há algum tempo, agora vejo ele perdido. Falou em dados que não existem, dados que não conhece. Creio que é um grande empresário da construção civil, mas um desastre como presidente - disse Javier Tebas.

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Ao contrário do que disse Florentino Pérez, Javier Tebas disse a Superliga é "a morte do futebol".