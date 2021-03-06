Flick responde críticas do empresário de Nübel: 'Sabia ao que vinha quando foi contratado'

A polêmica entre Nübel e o Bayern de Munique ainda não teve um final. Após o empresário do jogador expressar publicamente o descontentamento do goleiro, foi a vez de Hansi Flick falar. O treinador do clube bávaro avisou que o goleiro sabia qual seria sua posição quando foi contratado.

- São coisas para nós discutirmos internamente, apesar de entender o ponto de vista dele. Mas, o que é certo é que o Nubel sabia ao que vinha quando assinou pelo Bayern de Munique. Enquanto treinador, o meu trabalho é colocar em campo os melhores jogadores e, neste momento, o Neuer é o número um no gol - disse.Nübel assinou pelo Bayern de Munique no início da atual temporada, após deixar o Schalke 04. No total, soma apenas duas partidas pelo clube bávaro, uma na Copa da Alemanha e uma na Liga dos Campeões.