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futebol

Flick responde críticas do empresário de Nübel: 'Sabia ao que vinha quando foi contratado'

Goleiro está insatisfeito pela falta de minutos em campo e pensa em um empréstimo no final da temporada...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 10:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2021 às 10:04
Crédito: KARIM JAAFAR / AFP
A polêmica entre Nübel e o Bayern de Munique ainda não teve um final. Após o empresário do jogador expressar publicamente o descontentamento do goleiro, foi a vez de Hansi Flick falar. O treinador do clube bávaro avisou que o goleiro sabia qual seria sua posição quando foi contratado.
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- São coisas para nós discutirmos internamente, apesar de entender o ponto de vista dele. Mas, o que é certo é que o Nubel sabia ao que vinha quando assinou pelo Bayern de Munique. Enquanto treinador, o meu trabalho é colocar em campo os melhores jogadores e, neste momento, o Neuer é o número um no gol - disse.Nübel assinou pelo Bayern de Munique no início da atual temporada, após deixar o Schalke 04. No total, soma apenas duas partidas pelo clube bávaro, uma na Copa da Alemanha e uma na Liga dos Campeões.

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