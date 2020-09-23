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futebol

Flick quer o retorno de Götze ao Bayern de Munique

Treinador alemão conversou com o meio-campista diversas vezes pelo telefone e deseja sua incorporação ao elenco. Jogador está sem contrato desde que deixou o Dortmund...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 13:03

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 13:03
Crédito: Christof Stache/AFP
Sem clube desde que deixou o Borussia Dortmund no final da última temporada, Mario Götze atrai interessados em seu futebol. De acordo com o "Sport Bild", Hans-Dieter Flick, treinador do Bayern de Munique, pediu a contratação do meio-campista.A publicação informa que Flick conversou por telefone com o meio-campista diversas vezes e está entusiasmado com a chegada do alemão. O treinador conhece Götze desde a época que foi treinador adjunto da seleção alemã.
Flick acredita que o Bayern de Munique não tem um elenco necessário para todas as competições após as saídas de Philippe Coutinho, Thiago Alcântara e Ivan Perisic. Além disso, Götze chegaria de graça, o que é um ponto positivo aos bávaros.
Por outro lado, a direção pensa com cuidado porque os últimos anos de Mario Götze não foram bons. O meio-campista não conseguiu repetir o bom desempenho no Borussia Dortmund.

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