Flick quer o retorno de Götze ao Bayern de Munique

Crédito: Christof Stache/AFP

Sem clube desde que deixou o Borussia Dortmund no final da última temporada, Mario Götze atrai interessados em seu futebol. De acordo com o "Sport Bild", Hans-Dieter Flick, treinador do Bayern de Munique, pediu a contratação do meio-campista.A publicação informa que Flick conversou por telefone com o meio-campista diversas vezes e está entusiasmado com a chegada do alemão. O treinador conhece Götze desde a época que foi treinador adjunto da seleção alemã.

Flick acredita que o Bayern de Munique não tem um elenco necessário para todas as competições após as saídas de Philippe Coutinho, Thiago Alcântara e Ivan Perisic. Além disso, Götze chegaria de graça, o que é um ponto positivo aos bávaros.