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Flick fala após classificação do Bayern na Champions: 'Queremos estar em nosso melhor nível nas quartas de final'

Treinador do Bayern de Munique falou à imprensa após sua equipe vencer a Lazio por 2 a 1 na Champions League...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 20:43

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 20:43
Crédito: Reprodução / Twitter Bayern de Munique
O Bayern de Munique venceu por 2 a 1 a Lazio nesta quarta-feira, em confronto na Allianz Arena, em Munique, pela partida de volta das oitavas de final da Champions League. Após a classificação para as quartas de final, o treinador da equipe bávara, Hansi Flick, falou sobre o jogo.
Veja o mata-mata da Champions League- Era importante que ganhássemos este jogo. A Lazio defendeu bem mas penso que merecemos. É uma pena o golo sofrido. O nosso ataque é muito forte, jogamos sempre no risco, e os adversários acabam sempre por ter algumas ocasiões para marcar - disse Flick.
Em entrevista pós-jogo à SkySports, o treinador do Bayern de Munique ainda não falou qual time quer enfrentar na próxima fase.
- Os melhores jogam contra os melhores e nós estamos lá, onde nos sentimos em casa. Queremos estar em nosso melhor nível nas quartas de final - falou o treinador alemão.
O Bayern enfrenta o Stuttgart, às 11:30h (de Brasília) deste sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Alemão.

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