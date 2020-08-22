Flick elogia ataque do PSG, mas diz que Bayern não mudará seu estilo

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O Bayern de Munique não pretende mudar o seu estilo de jogo na decisão da Liga dos Campeões diante do Paris Saint-Germain, neste domingo, às 16h (horário de Brasília). Foram as palavras de Hansi Flick às vésperas da final. Apesar dos elogios ao sistema ofensivo francês, o treinador ressaltou que seu time seguirá com o mesmo modelo de jogo apresentado na temporada.

- Nosso estilo depende da pressão alta para bloquear espaços do adversário em seu campo, mas como consequência, há espaços deixados atrás. Sabemos que o PSG tem jogadores muito rápidos, mas nos últimos 10 meses sempre tentamos impor nosso estilo ao adversário. Sempre jogamos com uma linha alta e, no fim das contas, conseguimos resultados fazendo isso, então não vamos mudar muito nesse sentido – disse Flick.O treinador também fez questão de ressaltar o bom desempenho defensivo do Paris Saint-Germain, citando, inclusive, os brasileiros Thiago Silva e Marquinhos. Para ele, a força da defesa de equipe de Thomas Tuchel deve ser valorizada.

- Assistimos a todos os seus jogos e é claro que eles têm muita qualidade, são muito parecidos com o Barcelona nesse aspecto, enquanto o Lyon joga num estilo muito diferente. É importante cortar essas linhas de passe e não dar muito espaço ao adversário para passar a bola. Eles têm velocidade e são um time de ponta com jogadores incríveis. Não somente no ataque, mas também na defesa com Thiago Silva e Marquinhos. Eles sofreram apenas cinco gols na Liga dos Campeões, então você pode ver que não é só o ataque que funciona, mas a defesa também.