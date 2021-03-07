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futebol

Flick confirma interesse do Bayern de Munique em Haaland: 'Nada pode ser descartado'

Treinador da equipe bávara disse que existem muitas possibilidades, mas reiterou que atacante tem contrato longo com o Borussia Dortmund...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 09:59

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 09:59
Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP
Mais um nome pode trocar o Borussia Dortmund pelo Bayern de Munique. À "Sky Germany", Hansi Flick admitiu que o clube bávaro tem interesse em contratar Erling Haaland e não descartou uma possível negociação no futuro.
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- Existem muitas possibilidades na vida e nada pode ser descartado. Mas é algo do futuro e ele tem um contrato de longo prazo em Dortmund (até 2024).Haaland tem uma cláusula de rescisão no valor de 76 milhões de euros que poderá ser ativada apenas em 2022. O Bayern de Munique já começa a procurar um futuro substituto para Lewandowski e o norueguês parece ser o nome perfeito para isso.
- Ele é um jogador que certamente é uma possibilidade para muitos clubes importantes, que também pensam nele. Quanto ao futuro, nem todos sabemos. As coisas podem acontecer muito, muito rápido no futebol. É por isso que não estou realmente preocupado.

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