Flick confirma interesse do Bayern de Munique em Haaland: 'Nada pode ser descartado'

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Mais um nome pode trocar o Borussia Dortmund pelo Bayern de Munique. À "Sky Germany", Hansi Flick admitiu que o clube bávaro tem interesse em contratar Erling Haaland e não descartou uma possível negociação no futuro.

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- Existem muitas possibilidades na vida e nada pode ser descartado. Mas é algo do futuro e ele tem um contrato de longo prazo em Dortmund (até 2024).Haaland tem uma cláusula de rescisão no valor de 76 milhões de euros que poderá ser ativada apenas em 2022. O Bayern de Munique já começa a procurar um futuro substituto para Lewandowski e o norueguês parece ser o nome perfeito para isso.