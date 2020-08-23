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futebol

Flick celebra partida de Neuer e diz que festa não tem hora para acabar

Treinador alemão assumiu o comando dos bávaros em novembro e venceu 33 dos 36 jogos que disputou. Em primeira temporada, comandante já conduziu Bayern à Tríplice Coroa...

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 19:38

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 19:38
Crédito: MATTHEW CHILDS / POOL / AFP
Após o título da Liga dos Campeões, o técnico Hansi Flick celebrou a conquista do Bayern de Munique, mas fez questão de exaltar também a partida do goleiro Neuer, que fechou o gol na decisão contra o PSG.- São tantas as pessoas que merecem o crédito por esta vitória. Vimos durante o inverno a determinação que temos nesta equipe, o que obviamente é algo que se deseja como treinador. Foi uma partida em ritmo acelerado e de alta voltagem, com ocasiões para os dois lados. Temos o melhor goleiro do Mundo (Manuel Neuer), e ele nos manteve em jogo em alguns momentos.
Flick disse que sua equipe se comportou bem e que tornou o jogo difícil para os franceses. Para o treinador, o empenho de todos foi fundamental.
- Tornamos a vida realmente difícil para o adversário. Quando pensamos em como trabalhamos defensivamente até o final do jogo, vimos Lewandowski correndo atrás da bola, foi incrível. Foi uma exibição completa da equipa.
O treinador também elogiou o atacante Kingsley Coman, que marcou o gol do título. O francês foi reserva nas quartas de final e na semifinal, mas neste domingo ganhou a vaga entre os titulares e correspondeu.
- Talvez ele (Coman) tenha finalmente saído da sombra de Ribéry e Robben nesta temporada. Kingsley tem um talento incrível e mostrou esta noite que também pode marcar gols.
Para finalizar, o treinador alemão disse que jogadores e torcedores têm que comemorar o título. Flick disse que não impôs limite para as festas.
- Não estabeleci um prazo para a festa acabar. É justo comemorar quando se ganha alguma coisa. Tem que haver festa e não sei quando vai acabar.

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