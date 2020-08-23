Flick celebra partida de Neuer e diz que festa não tem hora para acabar

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Após o título da Liga dos Campeões, o técnico Hansi Flick celebrou a conquista do Bayern de Munique, mas fez questão de exaltar também a partida do goleiro Neuer, que fechou o gol na decisão contra o PSG.- São tantas as pessoas que merecem o crédito por esta vitória. Vimos durante o inverno a determinação que temos nesta equipe, o que obviamente é algo que se deseja como treinador. Foi uma partida em ritmo acelerado e de alta voltagem, com ocasiões para os dois lados. Temos o melhor goleiro do Mundo (Manuel Neuer), e ele nos manteve em jogo em alguns momentos.

Flick disse que sua equipe se comportou bem e que tornou o jogo difícil para os franceses. Para o treinador, o empenho de todos foi fundamental.

- Tornamos a vida realmente difícil para o adversário. Quando pensamos em como trabalhamos defensivamente até o final do jogo, vimos Lewandowski correndo atrás da bola, foi incrível. Foi uma exibição completa da equipa.

O treinador também elogiou o atacante Kingsley Coman, que marcou o gol do título. O francês foi reserva nas quartas de final e na semifinal, mas neste domingo ganhou a vaga entre os titulares e correspondeu.

- Talvez ele (Coman) tenha finalmente saído da sombra de Ribéry e Robben nesta temporada. Kingsley tem um talento incrível e mostrou esta noite que também pode marcar gols.

Para finalizar, o treinador alemão disse que jogadores e torcedores têm que comemorar o título. Flick disse que não impôs limite para as festas.