Flávio marca primeiro gol no Trabzonspor-TUR e se emociona: ‘Sensação única’

Crédito: Divulgação/Trabzonspor

Na última terça-feira, na vitória do Trabzonspor sobre o Konyaspor por 3 a 1, o volante Flávio marcou seu primeiro gol com a camisa do clube turco. O jogador, que completou 15 jogos pela equipe, explicou a emoção na comemoração e revelou um drama pessoal vivido nas últimas semanas.TABELA> Veja a tabela da segunda fase da Liga Europa clicando aqui

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- Sensação única, é um gol que eu já vinha buscando. Muita gente não sabe, mas minha avó teve um AVC recentemente e quando fiz o gol ali, eu não aguentei. Só me veio ela ali na cabeça, não consegui segurar a emoção. Ela está se recuperando, mas está em uma situação complicada, então eu estava buscando muito esse gol pra ela. Feliz demais por esse gol e por dar sequência nesse trabalho - disse Flavio, que completou:

- Segundo gol na carreira com bola rolando, já fiz outros de disputa de pênaltis. Muita gente me cobra, fala que eu tenho de arriscar mais, que tenho de ser mais “fominha”, mas é meu isso de sempre procurar uma opção melhor, alguém bem colocado. Mas eu espero que a porteira abra agora e eu consiga fazer mais uns golfinhos.Com o gol e a vitória sobre o Konyaspor, o Trabzonspor segue sua campanha de recuperação e subindo na tabela, chegando à sétima colocação. Apesar dos oito pontos atrás do líder Besiktas, para Flavio, o objetivo da equipe que é a atual vice-campeã turca precisa ser o título.

- Desde o começo do campeonato eu friso isso: o Trabzonspor é um time grande, que investiu para brigar pelo título e a gente teve um início de temporada irregular, sabemos disso, mas que vem conquistando os pontos, confiança e a gente vai brigar. Vamos chegar! O Trabzonspor é grande e tem sempre de visar o topo da tabela - concluiu.