Flavio comemora mais um triunfo pelo Giresunspor e projeta duelo com o Besiktas: 'Próximos do objetivo'

Titular do Giresunspor, Flavio celebrou a conquista dos três pontos fora de casa no confronto direto com o Yeni Malatyaspor na Super Lig. O brasileiro também destacou a importância deste triunfo para manter o foco para a próxima partida contra o Besiktas, pelo Campeonato Turco.Nos últimos seis jogos a equipe teve apenas uma derrota, e com o triunfo na última partida, abriu dez pontos do primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

- O último jogo dá muita tranquilidade, os três pontos era o que queríamos. Conseguimos abrir 10 pontos do primeiro time da zona, faltando seis jogos, então é uma margem boa. Mas não estamos garantidos ainda, temos que continuar focados para os próximos jogos para que a gente possa sacramentar a permanência o mais rápido possível - disse o volante, que já projetou o duelo contra o Besiktas em casa:

- Faltam seis jogos e o quanto antes a gente puder garantir essa permanência, que é o nosso objetivo, melhor. A gente vem de um resultado muito importante fora de casa e agora pegamos a equipe do Besiktas, que é muito boa e vem fazendo bons jogos desde a chegada do novo treinador, mas a gente vai estar em casa e esperamos fazer um grande jogo para conquistar os três pontos que são fundamentais para nós - afirmou.

Em seu primeiro ano na elite após 44 anos, o Giresunspor foca somente na permanência na Super Lig. E o volante Flavio está confiante em cumprir o objetivo no clube pelo qual atua por empréstimo do Trabzonspor.

- Nosso objetivo é a permanência. É um clube que veio da segunda liga ano passado, depois de 44 anos, então nosso principal objetivo é a permanência. Sempre que um time volta para a primeira divisão depois de tanto tempo o primeiro ano é complicado, mas estamos confiantes que vamos conseguir a permanência e vamos acabar a temporada com a sensação de dever cumprido.