Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flávio comemora adaptação rápida na Turquia e projeta briga por título

Ex-volante do Bahia já participou de dois amistosos com o Trabzonspor e espera poder fazer uma boa temporada no futebol europeu. Flávio quer ganhar dois títulos...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 12:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2020 às 12:01
Crédito: Flávio disse que se adaptou rapidamente ao futebol turco (Divulgação
O volante Flávio deixou o Bahia no fim de agosto para assinar com o Trabzonspor, da Turquia. A transação rendeu o valor de R$ 8 milhões aos cofres do clube baiano. Apesar de ter chegado recentemente ao país, o jogador já está mais adaptado ao seu novo clube. O meio-campista já atuou em dois amistosos.
Em preparação para o início da Super Liga turca, na qual o Trabzonspor estreia contra o Besiktas, neste domingo, Flavio já deixou boa impressão com atuações de destaque nas partidas contra o Rizespor e o Samsuspor.
- A chegada foi até melhor do que eu esperava. Fiz dois amistosos muito bons, o que já me deu confiança. Em relação à adaptação, o que pegou muito no começo foi a questão do fuso horário, isso me atrapalhou um pouco, não conseguia dormir. E a questão da língua. mas o clube tem brasileiros, tem tradutor. Logo já peguei isso, tirei de letra e já me sinto adaptado - disse Flavio, que completou:
- Senti muita diferença na questão da intensidade. Aqui é muito mais intenso, mais duro, acho que foi a grande diferença nessa mudança por enquanto. Aqui o jogo não para, é lá e cá toda hora.
O Trabzonspor fez uma grande temporada em 2019/2020. A equipe é a atual campeã da Copa da Turquia e vice-campeã da Super Liga, ficando na frente de equipes como Galatasaray, Fenerbahçe e o Besiktas.
- A gente tem dois objetivos claros, que é defender a Copa da Turquia, que fomos campeões na temporada passada, e conquistar a Super Liga, o Campeonato Turco, na qual fomos vice-campeões na temporada passada. Domingo já temos um jogo difícil em casa, contra o Besiktas. Dá um frio na barriga, bate uma ansiedade, mas isso é antes do jogo. Quando começa, tudo isso vai embora e a gente já está concentrado e preparado para realizar uma grande partida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória
Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados