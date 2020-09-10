Flávio comemora adaptação rápida na Turquia e projeta briga por título

Crédito: Flávio disse que se adaptou rapidamente ao futebol turco (Divulgação

O volante Flávio deixou o Bahia no fim de agosto para assinar com o Trabzonspor, da Turquia. A transação rendeu o valor de R$ 8 milhões aos cofres do clube baiano. Apesar de ter chegado recentemente ao país, o jogador já está mais adaptado ao seu novo clube. O meio-campista já atuou em dois amistosos.

Em preparação para o início da Super Liga turca, na qual o Trabzonspor estreia contra o Besiktas, neste domingo, Flavio já deixou boa impressão com atuações de destaque nas partidas contra o Rizespor e o Samsuspor.

- A chegada foi até melhor do que eu esperava. Fiz dois amistosos muito bons, o que já me deu confiança. Em relação à adaptação, o que pegou muito no começo foi a questão do fuso horário, isso me atrapalhou um pouco, não conseguia dormir. E a questão da língua. mas o clube tem brasileiros, tem tradutor. Logo já peguei isso, tirei de letra e já me sinto adaptado - disse Flavio, que completou:

- Senti muita diferença na questão da intensidade. Aqui é muito mais intenso, mais duro, acho que foi a grande diferença nessa mudança por enquanto. Aqui o jogo não para, é lá e cá toda hora.

O Trabzonspor fez uma grande temporada em 2019/2020. A equipe é a atual campeã da Copa da Turquia e vice-campeã da Super Liga, ficando na frente de equipes como Galatasaray, Fenerbahçe e o Besiktas.