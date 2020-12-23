Flavio celebra sequência, titularidade e mira primeiro gol na Turquia

Crédito: Divulgação/Trabzonspor

Na tarde da última terça-feira, o Trabzonspor venceu o Hatayspor por 1 a 0 e chegou a sete jogos sem derrota no Campeonato Turco. Com a vitória, a equipe ocupa a nona colocação na competição. Titular pelo segundo jogo seguido, Flavio comemorou o triunfo e, principalmente, a invencibilidade.

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- Muito feliz por essa nossa sequência, já são sete jogos sem derrota na Liga, exatamente o que precisávamos pra subir na tabela, ganhar confiança. Creio que a gente esteja mais confiante agora e trabalhando com mais leveza pra buscar esses resultados - disse Flavio, que comentou também o retorno à equipe titular, que se deu no jogo da última semana:

- Fico feliz também por voltar ao time, dois jogos direto como titular. Eu trabalhei demais para retornar à equipe, não deixei de treinar no meu melhor os jogos que fiquei como opção e agora ganhei essa oportunidade. Espero seguir aproveitando.

O gol da vitória do Trabzonspor foi marcado pelo também brasileiro Vitor Hugo. Flavio festejou o sucesso do zagueiro, que anotou o terceiro tento nos últimos três jogos, e projetou também o seu primeiro pela equipe.

- O Vitão está iluminado, conseguiu fazer esses três gols aí que nos ajudaram muito. Tomara que ele siga assim. Eu vou buscar o meu golzinho também, claro. Mas se eu puder continuar ajudando a equipe atuando bem, estou feliz.