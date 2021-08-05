Flávio celebra chegada ao Giresunspor: 'Confiante para desempenhar meu melhor futebol'

Crédito: Divulgação / Giresunspor

Na última quarta-feira, o Giresunspor, da Turquia, anunciou a contratação do volante brasileiro Flavio, que estava no Trabzonspor, do mesmo país. O jogador foi emprestado até o fim da temporada para a equipe de primeira divisão. Ex-Bahia, Flavio espera que o empréstimo lhe renda mais minutos em campo em 2021/22.

+ Veja a tabela do Português- É exatamente em busca dessa sequência e conseguir mais minutos. Vejo esse empréstimo com muito bons olhos, quero jogar mais durante a temporada e creio que aqui no Giresunspor posso ter essa possibilidade - disse Flavio, animado com a chance:

- A expectativa é a mais positiva possível, estamos finalizando a pré-temporada e esperamos fazer uma grande temporada. A ideia é levar o Giresunspor o mais alto que conseguirmos, jogo a jogo, pensando nas etapas do campeonato.

Após fazer 33 jogos na última temporada com o Trabzonspor, marcando um gol, Flávio é uma das principais contratações do Giresunspor, sendo inclusive anunciado com um vídeo especial pela sua nova equipe. A responsabilidade, porém, anima o brasileiro: