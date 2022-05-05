Flavio brilha, comanda Giresunspor e garante clube turco na elite: 'Missão cumprida'

O volante brasileiro Flavio foi um dos principais destaques em uma campanha histórica do Giresunspor na liga da Turquia. De volta à elite nacional depois de 44 anos, a equipe do camisa 24 conseguiu garantir permanência na primeira divisão para a próxima temporada com três jogos de antecedência.Titular absoluto da equipe onde atual por empréstimo de um ano, visto que pertence ao campeão Trabzonspor, Flavio teve grandes números na competição. O meia é o terceiro atleta com mais desarmes na competição, sendo 91 ao todo.

- No meu primeiro ano com o Trabzonspor já tinha feito mais de 30 jogos, mas não consegui ter uma sequência de titular e era algo que eu vinha buscando. No Giresunspor, eu consegui virar titular absoluto, tive bons números individuais, então foi melhor aqui sem sombras de dúvida - disse Flavio, que fala em missão cumprida:

- Missão cumprida. Um time que passou muito tempo longe da primeira divisão e a gente sabe que quando volta, a tendência é de nova queda. É como um título mesmo para a gente, pois tivemos um ano muito difícil. Problemas econômicos, jogadores saindo no meio do campeonato, lesões, Covid-19. (Quero) Parabenizar todos os envolvidos, atletas, comissão, diretoria, staff, todos que estiveram nesse processo são merecedores.

Sobre o futuro, Flavio quer decidir ao fim da temporada. Com contrato com o Trabzonspor, o meia vê seu empréstimo com o Giresunspor se encerrar em alta e fala em valorização para decidir o próximo passo.

- O plano agora é descansar, faltam três jogos ainda, o objetivo já foi conquistado, mas vamos terminar o campeonato bem. Depois curtir a família, amigos e ser valorizado. Depois do torneio que fiz aqui, creio que sentaremos, conversaremos e ver o que há de concreto para tomar a melhor decisão. Quero continuar evoluindo.