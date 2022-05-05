Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flavio brilha, comanda Giresunspor e garante clube turco na elite: 'Missão cumprida'
futebol

Flavio brilha, comanda Giresunspor e garante clube turco na elite: 'Missão cumprida'

Meia jogou por empréstimo na modesta equipe da Turquia, mas conseguiu ter um bom ano individual...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 09:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 09:29
O volante brasileiro Flavio foi um dos principais destaques em uma campanha histórica do Giresunspor na liga da Turquia. De volta à elite nacional depois de 44 anos, a equipe do camisa 24 conseguiu garantir permanência na primeira divisão para a próxima temporada com três jogos de antecedência.Titular absoluto da equipe onde atual por empréstimo de um ano, visto que pertence ao campeão Trabzonspor, Flavio teve grandes números na competição. O meia é o terceiro atleta com mais desarmes na competição, sendo 91 ao todo.
- No meu primeiro ano com o Trabzonspor já tinha feito mais de 30 jogos, mas não consegui ter uma sequência de titular e era algo que eu vinha buscando. No Giresunspor, eu consegui virar titular absoluto, tive bons números individuais, então foi melhor aqui sem sombras de dúvida - disse Flavio, que fala em missão cumprida:
- Missão cumprida. Um time que passou muito tempo longe da primeira divisão e a gente sabe que quando volta, a tendência é de nova queda. É como um título mesmo para a gente, pois tivemos um ano muito difícil. Problemas econômicos, jogadores saindo no meio do campeonato, lesões, Covid-19. (Quero) Parabenizar todos os envolvidos, atletas, comissão, diretoria, staff, todos que estiveram nesse processo são merecedores.
Sobre o futuro, Flavio quer decidir ao fim da temporada. Com contrato com o Trabzonspor, o meia vê seu empréstimo com o Giresunspor se encerrar em alta e fala em valorização para decidir o próximo passo.
- O plano agora é descansar, faltam três jogos ainda, o objetivo já foi conquistado, mas vamos terminar o campeonato bem. Depois curtir a família, amigos e ser valorizado. Depois do torneio que fiz aqui, creio que sentaremos, conversaremos e ver o que há de concreto para tomar a melhor decisão. Quero continuar evoluindo.
Crédito: FlavioajudouoGiresunsporasemanternaelitedaTurquia(Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados