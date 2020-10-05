Flávia Pissaia, do Galo Feminino, é convocada para a Seleção Sub-20

Crédito: Flávia será a representante do Galo na seleção feminina sub-20-(Divulgação/Atlético-MG

A meio-campista Flávia Pissaia é a representante das Vingadoras na Seleção Brasileira Sub-20.

A atleta do Galo Futebol Feminino foi convocada pelo técnico Jonas Urias para participar da II Fase de preparação para o quadrangular final do Sul-Americano Feminino Sub-20.

A preparação será realizada no período de 19 a 27 de outubro de 2020, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Além do Brasil, estão classificadas para o quadrangular final do Sul-Americano as seleções da Venezuela, Colômbia e Uruguai.