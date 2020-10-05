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futebol

Flávia Pissaia, do Galo Feminino, é convocada para a Seleção Sub-20

A jogadora ficará à disposição da equipe brasileira para um período de treinos...

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 19:29

LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 19:29
Crédito: Flávia será a representante do Galo na seleção feminina sub-20-(Divulgação/Atlético-MG
A meio-campista Flávia Pissaia é a representante das Vingadoras na Seleção Brasileira Sub-20.
A atleta do Galo Futebol Feminino foi convocada pelo técnico Jonas Urias para participar da II Fase de preparação para o quadrangular final do Sul-Americano Feminino Sub-20.
A preparação será realizada no período de 19 a 27 de outubro de 2020, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Além do Brasil, estão classificadas para o quadrangular final do Sul-Americano as seleções da Venezuela, Colômbia e Uruguai.
Os dois melhores colocados na fase final serão representantes da Conmebol na próxima Copa do Mundo FIFA Feminina Sub-20, que será disputada na Costa Rica, de 20 de janeiro a 6 de fevereiro de 2021.

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