Flamenguistas pagam promessas após o bicampeonato da Libertadores

Lucélia, agachada e de branco à direita da bandeira, vai tatuar o dia da conquista da Libertadores no corpo junto com mais nove amigos Crédito: Arquivo Pessoal

Os flamenguistas ainda estão eufóricos com a conquista dupla: a Libertadores da América , no último sábado (13), e de quebra o Campeonato Brasileiro no último domingo (24). Com tantos resultados positivos em menos de 24 horas, chegou a hora de cumprir com o prometido. Por vários lugares do Brasil e também no Espírito Santo, rubro-negros estão honrando os compromissos pelas glórias conquistadas.

Uma delas é a bióloga Lucélia Possatti, de 37 anos. Ainda extasiada com o título da mais importante competição continental da América, ela e mais um grupo formado por amigos e familiares, cumprirão com a promessa de fazer uma tatuagem coletiva em homenagem ao título. E não foi promessa feita no calor da virada por 2 a 1 já nos minutos finais.

"A ideia de fazer a tatuagem coletiva surgiu na semana entre a derrota para o Emelec, no Equador, para o jogo da volta no Maracanã, pelas oitavas de final. Prometemos que se o Flamengo passasse e fosse campeão da Libertadores nós faríamos a tatuagem. Agora vamos cumprir, só que ainda não pensamos como será. Vai ser algo com o troféu da competição, a data do título e a frase "Jogamos Juntos", que marcou o time na competição. Se tudo der certo, levaremos um tatuador para fazer todas elas na gente no dia da final do Mundial de Clubes, pois confiamos que chegaremos lá", explicou.

PROMETEU E... RASPOU

Com o proprietário de academia Marcelo Bicalho a situação foi um pouco diferente. Movido pelo desespero em ver o time ser derrotado pelo River Plate, ele no calor do jogo, prometeu tirar o moicano como agradecimento em caso de conquista. O título veio com uma virada épica e ele não pensou duas vezes em raspar a cabeleira ao apito final do árbitro em Lima.

"Eu não havia feito promessa para a final especificamente, mas o jogo foi passando, o Flamengo ia perdendo e quando deu lá pelos 30 do segundo tempo e já estava desesperado. Prometi que se o Flamengo empatasse, nem precisava virar, eu rasparia meu cabelo. Eu ainda comemorava o gol de empate e veio a virada. Cumpri a promessa sem pensar duas vezes. Agora tenho que aguentar as brincadeiras da minha esposa e das pessoas aqui na academia, pois eu estava mantendo o cabelo grande desde março para fazer um dread. Estão me pedindo para tirar a barba caso venha o Mundial, mas essa acho que não vou cumprir, pois são anos para ficar desse tamanho. E eu queria mesmo era a Libertadores", detalhou.

"SENSAÇÃO HORRÍVEL"

Não são apenas os flamenguistas que estão cumprido com o prometido. Sobrou até para vascaínos, que, em tese, nada tinham a ver com a final entre Flamengo e River Plate. Mas como a rivalidade falou mais alto, o assessor de comunicação Luciano Coelho se viu em apuros quando apostou que o Rubro-Negro não seria campeão da América. Ele e uma amiga, Jéssica, prometeram que um vestiria e cantaria o hino do arquirrival dependendo do resultado. Com o Fla campeão, sobrou para o jornalista.