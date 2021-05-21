‘Flamengo x Vasco’ com Gabriel x Dudu na final do Campeonato Alagoano

Crédito: Divulgação/CRB

A finalíssima do Campeonato Alagoano entre CSA e CRB, neste sábado, às 17h (Horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, terá uma pitada de Flamengo x Vasco, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Do lado azul, o meia Gabriel, que por cinco anos defendeu a camisa rubro-negra. Do lado vermelho, o meia Dudu, cria do Vasco e que, inclusive, está emprestado pelo clube carioca.

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No primeiro duelo da decisão, empate em 0 a 0. Em caso de nova igualdade, o campeão será conhecido nos pênaltis. Será a primeira final de Gabriel e Dudu pelos novos clubes, visto que chegaram no final do ano passado. Gabriel já teve o gosto de conquistar o título estadual pelo Bahia, em 2012, e duas vezes pelo Flamengo, em 2014 e 2017. Já Dudu, profissional há apenas dois anos, só ganhou na base.

Gabriel teve enorme identificação com a camisa do Flamengo, pelo qual também sagrou-se campeão da Copa do Brasil, em 2013. Quando deixou o clube, em 2018, já era o jogador há mais tempo no elenco. Até chegar ao CSA, passou por Sport, Kashiwa Reysol, onde foi campeão da segunda divisão japonesa, e Coritiba. Já Dudu foi emprestado pelo Vasco ao Paraná no início de 2020 e, depois, ao Figueirense.

Às vésperas da estreia dos clubes na Série B do Campeonato Brasileiro, Gabriel e Dudu sabem bem o quão importante será o título alagoano não só para os seus currículos, mas também para CSA ou CRB largar com ainda mais confiança rumo à elite do futebol nacional.

'Clássico é sempre um jogo duro, decidido nos detalhes. Por ser uma decisão, mais ainda. Nos preparamos bem durante a semana para sairmos com o título. Seria especial por ser o meu primeiro com a camisa do CSA. Então, temos que entrar com atenção redobrada e fazer o que treinamos para levantar o troféu', comentou Gabriel.