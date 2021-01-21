Flamengo x Palmeiras pelo Brasileirão, Liverpool na Premier League...saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

Nesta quinta-feira (21), a bola rola para importantes confrontos no Brasil. Às 19h, no Mané Garrincha, Flamengo e Palmeiras se enfrentam em duelo direto pelo título brasileiro. No mesmo horário, o Santos visita o Fortaleza, que luta contra o rebaixamento. Mais tarde, às 21h, o Corinthians mede forças contra o Sport.
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Na Europa, o Liverpool recebe o Burnley pela Premier League, o Barcelona busca avançar na Copa do Rei, contra o UE Cornellá. Na Copa da Itália, a Lazio recebe o Parma, e o líder da La Liga, Atlético de Madrid, visita o Eibar.
VEJA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOConfira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão
15h - Valencia x OsasunaCampeonato EspanholOnde assistir: Fox Premium
15h - UD Ibiza x Athletic BilbaoCopa do ReiOnde assistir: Fox Sports
15h30 - São Paulo x PalmeirasCopa do Brasil Sub-17Onde assistir: Sportv
17h - Liverpool x BurnleyCampeonato InglêsOnde assistir: ESPN Brasil
17h - Cornellá x BarcelonaCopa do ReiOnde assistir: Fox Sports
17h15 - Lazio x ParmaCopa da ItáliaOnde assistir: DAZN
17h30 - Eibar x Atlético de MadridCampeonato EspanholOnde assistir: ESPN
17h45 - Chapecoense x Ponte PretaCampeonato Brasileiro Série BOnde assistir: Sportv e Premiere
19h - Flamengo x PalmeirasCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Premiere
19h - Goiás x CearáCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Premiere
19h - Fortaleza x SantosCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: TNT (menos CE) e Premiere
21h - Sport x CorinthiansCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Sportv (menos SP) e Premiere