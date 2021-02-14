  • Flamengo x Corinthians, La Liga e Premier League; Saiba onde assistir aos jogos de domingo
futebol

Flamengo x Corinthians, La Liga e Premier League; Saiba onde assistir aos jogos de domingo

Clássico do povo acontece às 16h pelo Brasileirão, Grêmio e São Paulo duela mais tarde pelo nacional além de muito futebol europeu ao longo do dia; confira a programação...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 03:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2021 às 03:00
Crédito: Marco Galvão/Fotoarena/Lancepress!
O domingo de futebol está recheado de clássicos internacionais e nacionais, com o maior foco no duelo entre Flamengo e Corinthians, às 16h (de Brasília) no Maracanã, valido pelo Brasileirão 2020 em um jogo que pode decidir o título do campeonato.O Manchester United visita o West Brom pela Premier League às 11h e deseja sair com a vitória para continuar com a perseguição ao líder Manchester City na tabela. O Real Madrid encara o Valencia, às 12h15 pela La Liga e também quer se manter perto dos primeiros colocados, após ser ultrapassado na tabela pelo Barcelona.
Inter de Milão e Lazio fazem, às 16h45, mais um clássico no domingo pela Serie A italiana, em busca do líder Milan, que segue na ponta do campeonato. Para fechar o dia, Grêmio e São Paulo fazem jogão da parte de cima da tabela às 20h30 e vão reeditar a semifinal da Copa do Brasil 2020.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
ITALIANORoma x Udinese - 08h30Transmissão: Bandsports e Estádio TNT
Sampdoria x Fiorentina - 11hTransmissão: Estádio TNT
Cagliari x Atalanta - 11hTransmissão: Estádio TNT
Crotone x Sassuolo - 14hTransmissão: Estádio TNT
Inter de Milão x Lazio - 16h45Transmissão: Bandsports e Estádio TNT
ESCOCÊSSt. Johnstone x Cetic - 09h​Transmissão: ESPNINGLÊSSouthampton x Wolverhampton - 09h​Transmissão: Fox Sports
West Brom x Manchester United - 11h​Transmissão: ESPN Brasil
Arsenal x Leeds United - 13h30​Transmissão: ESPN Brasil
Everton x Fulham - 16h​Transmissão: ESPN Brasil
FRANCÊSMonaco x Lorient - 09h​Transmissão: One Football App
Rennes x Saint-Etienne - 11h​​Transmissão: One Football App
Lille x Brest - 13h​Transmissão: One Football App
Bordeaux x Olympique de Marselha - 17h​Transmissão: One Football App
ESPANHOLGetafe x Real Sociedad - 10h​Transmissão: Fox Premium
Real Madrid x Valencia - 12h15​Transmissão: Fox Sports
Levante x Osasuna - 14h30​Transmissão: Fox Premium
VIllarreal x Real Betis - 17h​Transmissão: Fox Sports
TURCOGalatasaray x Kasimpasa - 10h​Transmissão: DAZNALEMÃOFrankfurt x Colônia - ​11h30Transmissão: One Football App
Wolfsburg x Borussia Monchengladbach - 14h​​Transmissão: One Football App
BELGAChaleroi x Club Brugge - 14h15​Transmissão: ESPN
COPA VERDEVila Nova x Brasiliense - 16h​Transmissão: TV Brasil
BRASILEIRÃOFlamengo x Corinthians - 16h​Transmissão: Globo e Premiere
Vasco x Internacional - 16h​​Transmissão: Premiere
Palmeiras x Fortaleza - 18h15​​Transmissão: TNT (menos SP), Estádio TNT e Premiere
Grêmio x São Paulo - 20h30​​Transmissão: SporTV (menos RS) e Premiere
PORTUGUÊSMoreirense x Benfica - 17h15​Transmissão: ESPN
ARGENTINOEstudiantes x River Plate - 21h30​Transmissão: Fox Sports

