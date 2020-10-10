Flamengo vira sobre Vasco e vence com gol de Bruno Henrique

Flamengo derrotou o Vasco por 2 a 1 Crédito: Marcelo Cortes / CRF

O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1 neste sábado (10), em São Januário. Os donos da casa saíram na frente, mas levaram a virada dentro da própria casa. Talles Magno abriu o placar no início do primeiro tempo, mas viu o time rubro-negro voltar mais eficiente na etapa complementar e conseguir o triunfo com gols de Léo Pereira e Bruno Henrique.

O resultado é excelente para o Flamengo que chega a sua terceira vitória consecutiva. O time soma 27 pontos e ultrapassa momentaneamente o Internacional, com 25. O líder é o Atlético-MG, com os mesmos 27. Os dois adversários na ponta ainda jogam na rodada.

O Vasco, por sua vez, chega aos seis jogos sem vitórias (com quatro derrotas). O time cruzmaltino se mantém com 18 pontos na 10ª posição, mas poderá perder algumas colocações até o fim da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com menos de um minuto, Bruno Henrique dominou bola e, pro trás, recebeu uma dura entrada no tornozelo. Carlos Tenório, que havia barrado Pikachu, recebeu cartão amarelo e passou a ficar pendurado em campo. E foi justamente por ali que o Flamengo forçou as jogadas e quase abriu o placar.

O que parecia ser o 'ponto fraco' do Vasco foi importantíssimo logo em seguida. Em nova jogada do Flamengo, Bruno Henrique recebeu passe e, dessa vez, Carlos Tenório mostrou estar ligado. Aproveitou erro do atacante partiu para cima de Filipe Luís e cruzou na medida para Talles Magno tirar o zero do placar em São Januário: 1 a 0, aos 8min.

Após início animador, o clássico esfriou. Se os primeiros minutos prometiam uma partida animada, logo o panorama mudou. Os jogadores de meio de campo mostraram maior poder defensivo e levavam a melhor sobre o adversário, deixando o jogo sem grandes oportunidades. Para se ter uma ideia, a etapa inicial terminou com apenas três finalizações corretas.

Logo no início do segundo tempo, o Flamengo chegou ao empate. Em falta pelo lado direito de ataque, Diego cobrou com categoria na cabeça de Léo Pereira. O zagueiro se antecipou à defesa do Vasco e desviou para o fundo das redes. Era tudo o que o time rubro-negro queria: 1 a 1.

O Vasco poderia ter voltado à frente do placar no lance seguinte. Também em jogada de bola parada, Castán teve grande oportunidade de recolocar o time em vantagem. O zagueiro, no entanto, finalizou em cima de Hugo Moura que fez defesa com certa tranquilidade apesar da curta distância.

Jogando em casa, o Vasco partiu para cima em busca da vitória. Em jogada pela esquerda, Carlinhos recebeu dentro da área e finalizou de primeira. A bola tinha direção do gol, mas parou em Cano, que passava pela frente de Hugo Souza. O argentino ainda tentou dar sequência ao lance, mas não conseguiu.

O jogo parecia mais à feição do Vasco, mas foi o Flamengo quem aproveitou melhor as oportunidades. Em rápido contra-ataque, Thiago Maia fez ótimo lançamento para Bruno Henrique, que dividiu com Fernando Miguel e finalizou. A bola ainda bate na trave antes de entrar: 2 a 1.

O Vasco chegou a comemorar o segundo gol na partida, marcado por Cano. O lance, porém, foi anulado. É que Paredes, que deu passe para o argentino, estava impedido na origem da jogada. O lance foi revisado pelo VAR aos 41min do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

VASCO: Fernando Miguel; Cayo Tenório (Vinícius), Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Marcos Júnior, Carlinhos e Benítez; Talles Magno (Guilherme Parede) e Cano. Técnico: Alexandre Grasseli

FLAMENGO: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia e Diego (Michael); Gerson (Vitinho), Pedro e Bruno Henrique. Técnico: Domènec Torrent

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Flavio Rodrigues de Sousa

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Neuza Ines Back

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Cayo Tenório e Talles Magno (Vasco); Diego, Thiago Maia, Bruno Henrique, Léo Pereira e Vitinho (Flamengo)