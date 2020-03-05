Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Flamengo vence o Junior Barranquilla em sua estreia na Libertadores

Rubro-Negro mostra que vai forte em busca do bicampeonato da competição mais importante do continente

Publicado em 04 de Março de 2020 às 23:25

Redação de A Gazeta

Everton Ribeiro marcou os dois gols da vitória do Flamengo sobre o Junior Barranquilla Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Atual campeão da Libertadores, o Flamengo estreou mostrando que vai forte em busca do bicampeonato da competição continental. O Rubro-Negro venceu o Junior Barranquilla por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (04). Capitão da equipe, o meia-atacante Everton Ribeiro marcou os dois gols que garantiram o triunfo. Teo Gutierrez descontou para os donos da casa. Mesmo longe de seus domínios, o time de Jorge Jesus não se intimidou e foi bem superior ao time colombiano. 
O resultado deixa o time carioca na segunda colocação do Grupo A, atrás do Independiente del Valle apenas no saldo de gols. O Flamengo volta a campo pela Libertadores na próxima quarta-feira (11). No Maracanã, o Rubro-Negro vai receber o Barcelona de Guayaquil, em jogo marcado para às 21h30. Expectativa de casa cheia para a partida

O jogo 

Desde o início da partida, o Flamengo mostrou que não estava a passeio em Barranquilla. O ímpeto inicial deu certo logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Vitinho lançou Arrascaeta, que deixou a marcação para trás e cruzou rasteiro parar Everton Ribeiro bater forte no canto e abrir o placar. O Rubro-Negro seguiu controlando o jogo e segurou os avanços dos rivais. 
Na segunda etapa o cenário pouco mudou: muito equilíbrio em campo, mas com o time de Jorge Jesus muito seguro para manger a vantagem no placar. E quando o Junior Barranquilla parecia se animar para empatar a partida, o Fla matou o jogo. Em contragolpe, Gabigol lançou Michael em velocidade. O atacante dominou, levantou a cabeça e passou para Everton Ribeiro tirar do goleiro com categoria, para fazer 2 a 0. No fim, os colombianos conseguiram diminuir com Teo Gutierrez, mas foi só: 2 a 1 Flamengo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados