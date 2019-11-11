Flamengo vence Bahia de virada e fica a três vitórias de título brasileiro

Gabigol fez o último gol que decretou o triunfo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo sofreu, mas bateu o Bahia de virada por 3 a 1 neste domingo (1), no Maracanã, e deu importante passo rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Agora, faltam apenas três vitórias para ele não ser mais alcançado pelo Palmeiras e ficar com a taça. O time ampliou a diferença para dez pontos. Willian Arão, contra, abriu o placar, mas Reinier, Bruno Henrique e Gabigol decretaram o triunfo.

O resultado é perfeito para o Flamengo que se isolou ainda mais na liderança do Brasileiro e já passa a fazer contas para garantir matematicamente o título após o Palmeiras empatar com o Corinthians. O time rubro-negro volta a campo na quarta (13), quando encara o Vasco, em jogo antecipado do torneio.

O Bahia, por sua vez, se complica na briga por uma vaga na Libertadores. O time está com 43 pontos, seis a menos que o Internacional, em 7º. O time tricolor volta a campo no domingo, quando receberá o Palmeiras, em Salvador.

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O Flamengo precisou de poucos minutos para manter sua forma de jogar no Campeonato Brasileiro. O problema é que, aos poucos, a defesa dos times adversários estão aprendendo a marcar. O time carioca até tentou, mas esteve longe de ser aquele rolo compressor de outras vezes. Contra o Bahia, cercou o rival, mas não conseguiu criar chances claras de gol.

Empacado, o Fla tentou de tudo para passar a oferecer perigo ao Bahia. Vitinho e Everton Ribeiro trocaram de lado. Bruno Henrique tentou se aproximar de Gabigol. Nada disso, no entanto, deu resultado na prática. O time rubro-negro não conseguia furar a retranca do Bahia.

O Bahia não conseguia encaixar sua transição ao roubar a bola do Flamengo. Isso mudou no fim do primeiro tempo, quando os donos da casa não conseguiram matar a jogada. Nino cruzou para Elber cabecear em cima de Diego Alves. No rebote, o próprio atacante bateu pro gol e viu Arão colocar para dentro ao tentar afastar: 1 a 0.

O Flamengo decidiu mudar no intervalo. Mal no jogo, Vitinho foi substituído por Reinier. O jovem que acabou de renovar seu contrato com o Flamengo precisou de poucos toques na bola para buscar o empate. Gabigol cruzou na medida para ele cabecear e deslocar Douglas: 1 a 1.

Mesmo com o Flamengo com nova postura, muito mais agressivo, o Bahia seguia apostando nos contra-ataques. A diferença que as jogadas passaram a levar perigo ao gol de Diego Alves. Jogo aberto e com resultado indefinido.

Muito bem no jogo, Reinier mudou a cara do Flamengo. Chegando bem na grande área, ele passou a ser mais uma real opção ofensiva. Após marcar o primeiro gol, ele teve a chance de assinar o segundo. Ele recebeu toque de Bruno Henrique e driblou Douglas ao dominar. Na hora de estufar as redes, mandou para fora.

No segundo tempo, Gabigol e Bruno Henrique voltaram a funcionar juntos. Gabigol já havia dado assistência para Reinier no primeiro gol, voltou a ser decisivo. O camisa 9 recebeu passe de Everton Ribeiro e mandou na medida para Bruno Henrique completar para as redes. A equipe Carioca chegou ao 2 a 1 após mudar de postura no intervalo.

O Flamengo definiu a vitória com gol do melhor jogador em campo. Gabigol, após dar duas assistências, deixou sua marca. Ele aproveitou rebote em cobrança de falta de Arão e estufou as redes. Na comemoração, a torcida gritou pela primeira vez: "É campeão"!]

FLAMENGO 3 x 1 BAHIA

Data e hora: 10/11/2019, às 18h (horário de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Jean Marcio dos Santos (RN)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelo: Piris (FLA)

Gols: Willian Arão (contra), aos 38min do primeiro tempo; Reinier, aos 8min, Bruno Henrique, aos 26min, Gabigol, aos 42min do segundo tempo

FLAMENGO: Diego Alves, Rodinei, Rodrigo Caio, Marí e Filipe Luís; Arão, Gerson (Piris), Everton Ribeiro e Vitinho (Reinier); Bruno Henrique (Diego) e Gabigol. T.: João de Deus (interino, substitui o suspenso Jorge Jesus)