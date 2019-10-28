Brasileirão 2019

Flamengo usa força máxima, bate o CSA e mantém vantagem para o Palmeiras

Time rubro-negro vencei por 1 a 0 o jogo que contou com mais de 65 mil pagantes. Diferença na tabela segue em 10 pontos

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 21:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 21:28
De Arrascaeta, do Flamengo, comemora seu gol na partida contra o CSA, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019, no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (27) Crédito: JOãO CARLOS GOMES/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Quatro dias depois de golear o Grêmio e ir à final da Libertadores, o Flamengo voltou ao Maracanã na noite deste domingo (27) e venceu mais uma vez. Usando o que de melhor tinha à disposição, o Rubro-Negro bateu o CSA por 1 a 0 em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Arrascaeta fez o gol da vitória que fechou a 28ª rodada e marcou novo recorde de público pagante na competição: 65.649 pessoas.
Com o resultado, o Fla segue em situação confortável no topo do Brasileirão: são 67 pontos, dez a mais que o vice-líder Palmeiras. Já o CSA segue na zona do rebaixamento, com 26 pontos na 18ª colocação.
Na próxima quinta-feira (31), o Rubro-Negro visita o Goiás no Serra Dourada, às 20h (de Brasília). O CSA recebe o Corinthians no Rei Pelé um dia antes, às 21h30.

Dominante, o Flamengo nem precisou insistir muito para abrir o placar. Aos 9, Arrascaeta recebeu passe de Everton Ribeiro, deixou o marcador no chão e finalizou. João Carlos aceitou e a bola morreu no fundo das redes. Aos 22, Gabigol teve duas chances de ampliar. Ele cabeceou e obrigou o goleiro a fazer boa defesa. No rebote, ele controlou a bola, se livrou da zaga e fez novamente o rival trabalhar, com um chute no canto.
O CSA chegou com Apodi, que recebeu em diagonal e finalizou no canto. Diego Alves defendeu. Um minuto depois, a resposta: Gabigol arrancou e bateu cruzado, mas a bola saiu pela linha de fundo. O primeiro tempo seguia agitado e Diego Alves salvou os mandantes do empate. Dawhan recebeu, tirou Thuler e bateu. No susto, o goleiro carioca espalmou. A bola ainda tocou o travessão. O troco veio em dose dupla: Bruno Henrique, de cabeça, e Arrascaeta. Por um detalhe, o chute colocado do camisa 14 não entrou.
Na etapa final, novas chances desperdiçadas pelo Flamengo. Sem chances muito claras e mal no último passe, os cariocas viram o CSA assustar novamente. Aos 34, Warley recebeu cruzamento e chutou forte. Novamente o camisa 1 espalmou e afastou o perigo. Aos 40, Alecsandro se antecipou aos marcadores, cabeceou e passou muito perto de empatar.

PROTESTO CONTRA ÓLEO

De Arrascaeta, do Flamengo, comemora seu gol na partida contra o CSA, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019, no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (27) Crédito: JOãO CARLOS GOMES/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Depois de o Bahia protestar contra as manchas de óleo que atingem a região nordeste do país, foi a vez do alagoano CSA fazer a sua manifestação. Para isso, o clube entrou em campo com marcas de mão nas camisas, em alusão a quem limpa o litoral nordestino há quase dois meses.
  • FLAMENGO
  • Time: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Thuler e Filipe Luis; Arão, Gerson e Arrascaeta (Vitinho); Everton Ribeiro (Reinier), Bruno Henrique e Gabigol (Vinícius Souza). Técnico: Jorge Jesus.

  • CSA
  • Time: João Carlos; Celsinho, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos (Alecsandro); Nilton (Jean Kléber), Dawhan e Jonatan Gomez (Euller); Warley, Apodi e Ricardo Bueno. Técnico: Argel Fucks.

FICHA TÉCNICA

  • FLAMENGO 1 X 0 CSA
  • Árbitro: Rodolpho Toski Marques
  • Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos
  • Público: 65.649 pagantes
  • Cartões amarelos: Gerson (Flamengo); João Carlos e Apodi (CSA)
  • Gol: Arrascaeta (FLA), aos 9 minutos do primeiro tempo.

