Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em tempos de pandemia

Flamengo terá reunião para discutir salários com jogadores no mês que vem

Passados os meses de maio e junho, a cúpula do clube programa um encontro para ver como será a situação diante da redução de salários durante  julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 09:33

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 09:33

O Ninho do Urubu é o centro de treinamento do Flamengo
O Ninho do Urubu é o centro de treinamento do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Em tempos de pandemia da Covid-19, o Flamengo apertou os cintos e anunciou uma redução de 25% dos salários de jogadores e funcionários do departamento de futebol. Passados os meses de maio e junho, a cúpula do clube programa um encontro para ver como será a situação a partir de julho. Há a previsão de uma reunião no início do sétimo mês para que haja uma conversa sobre os passos futuros.
Não há ainda uma resposta clara sobre os vencimentos e o clube faz as contas para saber se poderá retomar os compromissos. Sem as verbas de bilheteria e com o sócio-torcedor mais enxuto, o Fla ainda avalia os cenários.
Nesta semana, o capitão Everton Ribeiro falou sobre a nova realidade econômica e ressaltou que o elenco se mostrou compreensivo e entendeu com facilidade a queda no faturamento.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"A gente discutia com a diretoria, passava para o grupo. Era 100% de aceitação. Isso foi muito rápido. A conversa não durou uma semana. A gente procurou ser o mais rápido possível para ajudar o Flamengo, que tanto nos ajuda", pontuou.
O meia lembrou ainda das demissões de 62 colaboradores, evento que antecedeu ao corte no departamento de futebol. Apesar destas baixas em massa, o Rubro-Negro entende que muitos serão recontratados no futuro, embora evite firmar este compromisso. Apesar deste debate à vista, a tendência é por um consenso, seja lá qual for o desfecho.
"Na hora que o Flamengo nos chamou, sempre estivemos à disposição. As reuniões foram rápidas, até perguntamos sobre os funcionários, mas eles falaram que isso é de cima, coisas que acontecem para gerenciar o Flamengo. Estávamos à disposição até antes do corte", disse o capitão da equipe.
Até que a retomada das atividades siga indefinida, o clube paralisou outras negociações e não conversa sobre renovações. Diego Alves, Diego e Berrío têm acordo até o último dia do ano, e o goleiro é prioridade nesta lista.
A situação do camisa 10 ainda divide opiniões e uma definição não acontecerá por agora. Já o colombiano não permanecerá, e o clube busca interessados para um negócio antes do fim do vínculo

Veja Também

Diego Souza provoca o Flamengo e crava: '87 é do Sport'

Neymar volta a Paris após três meses no Brasil e programa nova quarentena

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados