Flamengo supera recorde de 30 anos e emplaca maior sequência invicta na Libertadores; veja a lista

Além de encaminhar a vaga na semifinal da Libertadores 2021, a goleada de 4 a 1 sobre o Olimpia foi importante para o Flamengo quebrar mais um recorde. Agora com 14 jogos seguidos sem perder no torneio, o clube superou o recorde que vinha desde 1991 e emplacou a sua maior sequência invicta na história da Libertadores.
+ ATUAÇÕES: Flamengo vê trio ofensivo brilhar, Gabigol protagonizar goleada sobre o Olimpia e levar a maior notaA última vez que o Rubro-Negro perdeu na competição foi em 17 setembro de 2020, quando foi goleado por 5 a 0 pelo Independiente del Valle, na altitude de Quito. Desde então, são nove vitórias e cinco empates - somando as edições de 2020 e 2021, na qual a equipe está invicta e com um pé na semifinal.
A atual sequência é a maior da história do Flamengo no torneio e quebra um recorde recorde de invencibilidade de 30 anos. Na época, somando as edições de 1984 e 1991, o Rubro-Negro ficou 13 jogos sem perder, com nove vitórias e quatro empates. Vale destacar que, no período citado, o clube ficou seis anos sem disputar a competição.
+ Renato Gaúcho relata injúria racial sofrida pela delegação do Flamengo
- 22/09/2020: Barcelona (EQU) 1 x 2 Flamengo- 30/09/2020: Flamengo 4 x 0 Independiente del Valle (EQU)- 21/10/2020: Flamengo 3 x 0 Junior Barranquilla (COL)- 24/11/2020: Racing (ARG) 1 x 1 Flamengo- 01/12/2020: Flamengo 1 x 1 Racing (ARG)- 20/04/2021: Vélez Sarsfield (ARG) 2 x 3 Flamengo- 27/04/2021: Flamengo 4 x 1 Unión La Calera (CHI)- 04/05/2021: LDU (EQU) 2 x 3 Flamengo- 11/05/2021: Unión La Calera (CHI) 2 x 2 Flamengo - 19/05/2021: Flamengo 2 x 2 LDU (EQU)- 27/05/2021: Flamengo 0 x 0 Vélez Sarsfield (ARG)- 14/07/2021: Defensa y Justicia (ARG) 0 x 1 Flamengo- 21/07/2021: Flamengo 4 x 1 Defensa y Justicia (ARG)- 11/08/2021: Olimpia (PAR) 1 x 4 Flamengo