Flamengo supera recorde de 30 anos e emplaca maior sequência invicta na Libertadores; veja a lista

Crédito: Flamengo goleou o Olimpia e chegou a 14 jogos sem perder na Libertadores (Christian ALVARENGA / POOL / AFP

Além de encaminhar a vaga na semifinal da Libertadores 2021, a goleada de 4 a 1 sobre o Olimpia foi importante para o Flamengo quebrar mais um recorde. Agora com 14 jogos seguidos sem perder no torneio, o clube superou o recorde que vinha desde 1991 e emplacou a sua maior sequência invicta na história da Libertadores.

+ ATUAÇÕES: Flamengo vê trio ofensivo brilhar, Gabigol protagonizar goleada sobre o Olimpia e levar a maior notaA última vez que o Rubro-Negro perdeu na competição foi em 17 setembro de 2020, quando foi goleado por 5 a 0 pelo Independiente del Valle, na altitude de Quito. Desde então, são nove vitórias e cinco empates - somando as edições de 2020 e 2021, na qual a equipe está invicta e com um pé na semifinal.

A atual sequência é a maior da história do Flamengo no torneio e quebra um recorde recorde de invencibilidade de 30 anos. Na época, somando as edições de 1984 e 1991, o Rubro-Negro ficou 13 jogos sem perder, com nove vitórias e quatro empates. Vale destacar que, no período citado, o clube ficou seis anos sem disputar a competição.

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