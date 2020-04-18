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Efeitos da Pandemia

Flamengo recorre a empréstimo de R$ 50 mi para manter fluxo de caixa

Recentemente, o time rubro-negro teve um dos primeiros impactos do atual momento.  A Adidas, fornecedora de material esportivo do clube, não depositou uma das parcelas semestrais de R$ 8.862.875
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 10:38

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 10:38

Jorge Jesus, manifestou vontade em permanecer no Flamengo
Técnico do Flamengo, o português Jorge Jesus Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Diante das consequências financeiras da pandemia do novo coronavírus, o Flamengo recorreu a um empréstimo junto ao Banco Santander para conseguir manter o fluxo de caixa projetado anteriormente para a temporada.
A iniciativa foi divulgada inicialmente pelo jornalista Gustavo Henrique em seu canal no YouTube. A reportagem, que confirmou a informação, apurou ainda que o valor envolvido será de R$ 50 milhões.
Recentemente, o time rubro-negro teve um dos primeiros impactos do atual momento. A Adidas, fornecedora de material esportivo do clube, não depositou, no último dia 1º, uma das parcelas semestrais de R$ 8.862.875. Por contrato, a empresa paga ao clube R$ 17.725.750,00 por ano.
O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, inclusive, tomou à frente das negociações com a fornecedora. Há a expectativa de que uma reunião aconteça em breve para que o pagamento seja liberado e encerre o atrito.
A questão financeira é um dos grandes motivos de preocupação da diretoria e foi um dos pontos que fizeram a cúpula se esforçar para manter a reapresentação do elenco para o dia 21 e buscar, o mais rapidamente possível, um recomeço do Campeonato Carioca.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A pressão, porém, não surtiu efeito, e o Flamengo anunciou, na sexta (17), que as férias do departamento de futebol estão estendidas até o dia 30.
Vale ressaltar que o time rubro-negro ainda negocia uma renovação de contrato com o técnico Jorge Jesus, que tem vínculo com o clube até maio e as negociações já haviam começado antes do atual período.
Durante este tempo de férias e cuidados com o contágio da Covid-19, o treinador está em Portugal, junto à família.

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