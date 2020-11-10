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No lugar de Dome

Flamengo oficializa contratação de Ceni até o final de 2021

O ex-treinador do Fortaleza concederá entrevista coletiva às 13h30, no CT Ninho do Urubu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 10:50

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 10:50

Rogerio Ceni
Rogerio Ceni Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza
Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo. Ele chega para o lugar do espanhol Domènec Torrent. Ceni desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira e assinou contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2021.
O ex-treinador do Fortaleza concederá entrevista coletiva às 13h30, no CT Ninho do Urubu, que será transmitida pela  Você pode acompanhar pela Fla TV
No Fortaleza, Rogério conquistou dois títulos cearenses, um título da Copa do Nordeste e um título do Brasileirão da Série B. Foram 153 jogos no comando do clube cearense com 81 vitórias, 33 empates e 39 derrotas. Aproveitamento de 60,1%. Ele também treinou o São Paulo e o Cruzeiro.
O Clube de Regatas do Flamengo deseja muito sucesso ao novo técnico. Saudações Rubro-Negras!

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