Futebol

Flamengo goleia o Grêmio e encara o River Plate na final da Libertadores

Time carioca ganhou dos gaúchos por 5 a 0, no Maracanã
Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 23:37

Em grande fase, Gabigol marcou dois gols na goleada do Flamengo sobre o Grêmio Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo goleou o Grêmio no segundo jogo da semifinal da Libertadores, por 5 a 0, e avançou à decisão do torneio mata-mata. Somando o resultado do duelo de ida, o placar agregado terminou 6 a 1 para os cariocas.
Gabriel marcou duas vezes, Bruno Henrique, Pablo Marí e Rodrigo Caio completaram o placar elástico para a equipe comandada por Jorge Jesus. Quatro dos cinco gols saíram no segundo tempo, num intervalo de 25 minutos.
Na final do torneio continental, os cariocas vão enfrentar o River Plate, em partida marcada para o dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile, na primeira final do torneio continental em partida única.
O time argentinou chegou à final após eliminar o Boca Juniors, na terça-feira (22), quando foi derrotado na Bombonera por 1 a 0, resultado insuficiente para reverter o placar do jogo de ida, quando o River ganhou por 2 a 0.

