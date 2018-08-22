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Flamengo faz segundo jogo da semifinal fora de casa na Copa do Brasil

Sorteio, realizado nesta quarta-feira na sede da CBF, definiu os mandos de campo dos confrontos

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 17:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 17:48
Flamengo e Palmeiras abrem os jogos das semifinais da Copa do Brasil em casa Crédito: Rodrigo Rodrigues/CBF
Nesta quarta-feira, foram sorteados os mandos de campo das partidas semifinais da Copa do Brasil. No confronto entre Flamengo e Corinthians, o time paulista faz o segundo jogo em casa; e que no embate entre Cruzeiro e Palmeiras, os mineiros fazem a partida de volta em Belo Horizonte.
Com isso, o Flamengo abre a semifinal no Maracanã, no dia 12 de setembro, às 21h45 e no dia 26, no mesmo horário, vai até a Arena Corinthians definir quem avança para a final. Na outra sêmi, o Palmeiras recebe o Cruzeiro no dia 12 de setembro, às 21h45, no Allianz Parque e depois viaja até Minas Gerais, onde pega a Celeste no dia 26, também às 21h45, no Mineirão.
Três das quatro equipes podem perder importantes atletas para o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Lucas Paquetá, do Flamengo; Fagner, do Corinthians; e Dedé, do Cruzeiro, foram convocados por Tite para os amistosos da Seleção Brasileira nos Estados Unidos.
Se vencer a competição, o Cruzeiro se tornará o maior vencedor do torneio, com seis títulos, desempatando com o Grêmio. Palmeiras, Flamengo e Corinthians também são grandes vencedores do campeonato, com três troféus cada. Quem avançar às finais fará os jogos nos dias 10 e 17 de outubro, ainda sem mandos definidos.

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