Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confira os jogos

Flamengo enfrenta o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil

Sorteio que definiu os confrontos aconteceu na manhã desta sexta-feira (06)

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 13:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 13:02
João Gomes, jogador do Flamengo, disputa lance com Luciano, jogador do São Paulo, na partida válida pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro 2020, no Maracanã, neste domingo (1º)
Recentemente, o São Paulo venceu o Flamengo por 4 a 1 no Brasileirão Crédito: Jorge Rodrigues/Agif/Folhapress
Na manhã desta sexta-feira (06), a CBF definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil e também as chaves até a grande decisão do torneio nacional. De um lado, ficaram Flamengo x São Paulo e Cuiabá x Grêmio, do outro Internacional x América-MG, e Ceará x Palmeiras. As partidas acontecem nos dias 11 e 18 do mês de novembro. 
O destaque do sorteio ficou para o clássico nacional entre Flamengo e São Paulo. Atual campeão do Brasileirão e também da Copa Libertadores, o Rubro-negro vai em busca do seu quarto título da Copa do Brasil. Já o Tricolor do Morumbi tenta a conquista inédita da competição nacional. Recentemente, as equipes se enfrentaram no Maracanã e o clube do Morumbi venceu, por 4 a 1.
Quem passar do duelo entre cariocas e paulistas encara o vencedor de Cuiabá e Grêmio. Primeiro clube do estado do Mato Grosso a chegar nas quartas de final da Copa do Brasil, o Cuiabá é o vice-líder da Série B do Brasileirão. Por sua vez, o Grêmio corre atrás de seu sexto título no torneio para se igualar ao Cruzeiro como o maior vencedor da competição. 
Do outro lado da chave, o Internacional mede forças com o América-MG. O clube do Rio Grande do Sul despachou o Atlético-GO nas oitavas, enquanto o Coelho mandou o Corinthians embora da competição. Na semifinal, o vencedor deste confronto encara o Ceará ou Palmeiras. O Verdão está de olho no seu quarto título da Copa do Brasil, enquanto o Vozão busca fazer história.

Veja Também

Porteiro do Z-4, Vasco inicia 2º turno do Brasileirão com alerta ligado

Fase brilhante de Pedro compensa lambanças da defesa do Flamengo

Importante ressaltar que os oito clubes participantes das quartas de final receberam uma premiação de R$ 3,3 milhões por avançarem até esta fase. Os quatro semifinalistas ganharão R$ 7 milhões pagos pela CBF. O grande campeão do torneio embolsa R$ 54 milhões pelo título e garante uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores 2021.

CONFRONTOS

  • Chave A 
    Flamengo x São Paulo* 
    Cuiabá x Grêmio*

  • Chave B
    Internacional x América-MG*
    Palmeiras x Ceará 

    *Decide o confronto em casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chernobyl: a história das milhares de crianças atingidas pela catástrofe que foram tratadas em Cuba
Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados