Flamengo encara o Athletico-PR no Kleber Andrade pelo Brasileirão Sub-17

Flamengo foi campeão brasileiro sub-17 no Kleber Andrade em 2019 Crédito: Ricardo Medeiros

Flameng o estará de volta ao Estádio Kleber Andrade , em Cariacica . Na próxima segunda-feira (30), o Rubro-Negro carioca encara o Athletico-PR , em partida válida pela semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida será disputada às 17h, sem a presença de público, protocolos sanitários estabelecidos nesse período de pandemia da Covid-19.

O Rubro-Negro guarda boas lembranças de suas categorias de base no gramado do Klebão. Em agosto de 2019, foi no estádio capixaba que o clube conquistou a competição ao vencer o Corinthians por 2 a 1. Já em dezembro do mesmo ano, no mesmo palco, o Flamengo foi campeão brasileiro sub-20 ao derrotar o Palmeiras por 3 a 0, em jogo que teve dois capixabas no time, o zagueiro Natan e o meia Yuri Oliveira.

A partida no Klebão será a primeira da semifinal entre os rubro-negros. O segundo jogo acontece no dia 7 de dezembro, também às 17 horas, no Estádio do Caju, em Curitiba. Quem passar do confronto enfrenta o vencedor de São Paulo e Fluminense, que fazem a outra semifinal.