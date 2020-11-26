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Flamengo encara o Athletico-PR no Kleber Andrade pelo Brasileirão Sub-17

Partida é válida pela semifinal da competição nacional e será realizada sem a presença de público, na próxima segunda-feira (30)

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 18:09
Flamengo foi campeão brasileiro sub-17 no Kleber Andrade em 2019
Flamengo foi campeão brasileiro sub-17 no Kleber Andrade em 2019 Crédito: Ricardo Medeiros
Flamengo estará de volta ao Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Na próxima segunda-feira (30), o Rubro-Negro carioca encara o Athletico-PR, em partida válida pela semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida será disputada às 17h, sem a presença de público, protocolos sanitários estabelecidos nesse período de pandemia da Covid-19.
O Rubro-Negro guarda boas lembranças de suas categorias de base no gramado do Klebão. Em agosto de 2019, foi no estádio capixaba que o clube conquistou a competição ao vencer o Corinthians por 2 a 1. Já em dezembro do mesmo ano, no mesmo palco, o Flamengo foi campeão brasileiro sub-20 ao derrotar o Palmeiras por 3 a 0, em jogo que teve dois capixabas no time, o zagueiro Natan e o meia Yuri Oliveira.

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A partida no Klebão será a primeira da semifinal entre os rubro-negros. O segundo jogo acontece no dia 7 de dezembro, também às 17 horas, no Estádio do Caju, em Curitiba. Quem passar do confronto enfrenta o vencedor de São Paulo e Fluminense, que fazem a outra semifinal.
Para chegar às semifinais do torneio, o Flamengo eliminou o Palmeiras, após uma vitória por 5 a 2, no Rio de Janeiro, e um empate em 1 a 1, em São Paulo. Já o Furacão se classificou após vencer o Grêmio duas vezes. A primeira por 2 a 1, no Rio Grande do Sul, e a segunda por 5 a 0, jogando em Curitiba.

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