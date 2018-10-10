Flamengo encaminha venda de Lucas Paquetá ao Milan

Lucas Paquetá foi convocado para a Seleção Brasileira Crédito: Reginaldo Pimenta/Agência Estado

O GLOBO. Flamengo encaminhou a venda do meia Lucas Paquetá ao Milan. O jogador seguirá no rubro-negro carioca até o fim do ano e, caso seja aprovado nos exames médicos, embarcará para a Itália em janeiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal "Rafla Mengo" e confirmada pelo jornal

A negociação não se deu pelo valor da multa, estabelecida em 50 milhões de euros. Em vez disso, o Milan pagará 35 milhões por Paquetá (R$ 150 milhões). O Flamengo ficará com 70% do valor (cerca de R$ 105 milhões), enquanto o jogador e seus empresários levarão o restante.

A venda de Paquetá era considerada inevitável. Mas a venda do jogador parecida encaminhada para o PSG. Uma reviravolta nos últimos dias, porém, mudou o rumo da negociação.

Na semana passada, o empresário do jogador, Eduardo Uram, esteve na Itália para se reunir com o brasileiro Leonardo, que hoje atua como diretor esportivo do Milan. A boa vontade dos rossoneros fez com que o negócio fosse sacramentado.