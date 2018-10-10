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R$ 150 milhões

Flamengo encaminha venda de Lucas Paquetá ao Milan

Rubro-negro carioca tem direito a 70% dos R$ 150 milhões da negociação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 11:49

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 11:49

Lucas Paquetá foi convocado para a Seleção Brasileira Crédito: Reginaldo Pimenta/Agência Estado
O Flamengo encaminhou a venda do meia Lucas Paquetá ao Milan. O jogador seguirá no rubro-negro carioca até o fim do ano e, caso seja aprovado nos exames médicos, embarcará para a Itália em janeiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal "Rafla Mengo" e confirmada pelo jornal O GLOBO.
A negociação não se deu pelo valor da multa, estabelecida em 50 milhões de euros. Em vez disso, o Milan pagará 35 milhões por Paquetá (R$ 150 milhões). O Flamengo ficará com 70% do valor (cerca de R$ 105 milhões), enquanto o jogador e seus empresários levarão o restante.
A venda de Paquetá era considerada inevitável. Mas a venda do jogador parecida encaminhada para o PSG. Uma reviravolta nos últimos dias, porém, mudou o rumo da negociação.
Na semana passada, o empresário do jogador, Eduardo Uram, esteve na Itália para se reunir com o brasileiro Leonardo, que hoje atua como diretor esportivo do Milan. A boa vontade dos rossoneros fez com que o negócio fosse sacramentado.
O comportamento de Paquetá no treinamento desta terça-feira dava uma pista de que seus dias no Flamengo estavam perto do fim. Após a atividade no Ninho do Urubu, ele ficou em campo sentado em uma bola enquanto, sozinho, observava os goleiros baterem pênaltis.

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