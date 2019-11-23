Flamengo e River Plate medem forças na final da Libertadores

Bruno Henrique é uma das apostas do Flamengo nesta partida decisiva Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Chegou o grande dia. Flamengo e River Plate se enfrentam pela final da Libertadores na tarde deste sábado (23), às 17h, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. Embalado por uma torcida apaixonada, que fez festa pelas ruas do Rio de Janeiro antes do embarque para Lima, o Rubro-Negro vai em busca de um título que não conquista há 38 anos. O bom futebol apresentado ao longo do ano mostra que o Flamengo tem chances reais de deixar o campo com a taça de campeão, mas do outro lado do gramado estará um River Plate experiente e que sabe jogar grandes decisões.

Eles podem decidir a final

Comandado por Jorge Jesus, o Flamengo tem um estilo de jogo definido: um time que está sempre em busca do gol. Característica que não deve ser deixada de lado na final. Sem desfalques, o time rubro-negro conta com o poder ofensivo de seus três homens de frente. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol vivem uma grande temporada e são os protagonistas da equipe. Outro ponto forte do Fla são as laterais. Rafinha e Filipe Luís são grandes jogadores, um diferencial muito importante para o time.

Já o River Plate possui características bem diferentes do Flamengo. O Time do técnico Marcelo Gallardo gosta da posse de bola, mas não é tão agressivo. Prefere trabalhar bem as jogadas até chegar ao gol. Os argentinos também terão força máxima na partida, o que é importante para o espetáculo. Com as duas equipes completas não há desculpas de nenhum dos dois lados. Os torcedores podem esperar um jogo muito técnico devido ao nível dos jogadores. Além é claro, de fortes emoções.

Ficha do Jogo