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Futebol de Base

Flamengo e Palmeiras fazem final do Brasileiro Sub-20 no Kleber Andrade

Jogo de volta das finais será neste domingo, às 14h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 20:20

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 20:20

Estádio Kleber Andrade Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta
Depois de receber jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 2019, entre Flamengo e Corinthians, o Kleber Andrade também vai sediar a partida final da competição de base. De acordo com informações da Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo, órgão responsável pela gestão do estádio, o confronto de volta entre Fla e Palmeiras será realizada neste domingo (1), às 14h.
O secretário Júnior Abreu confirma a partida e acredita em um novo espetáculo no estádio.
- Estamos felizes com a confirmação para domingo, dia 1 de dezembro, a final do Brasileiro Sub-20 para o estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo. Esse jogo mostra que o nossa praça esportiva está preparada para receber grandes eventos. Não tenho dúvidas que o torcedor capixaba vai participar desse jogo e será um grande espetáculo - declarou o secretário.
Após a confirmação da Sesport, a CBF publicou em eu site oficial a mudança do jogo que aconteceria no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, para o Espírito Santo.
Documento que mostra que final do jogo do Fla será no Kleber Andrade Crédito: CBF
O Kleber Andrade, que este mês foi uma das sedes do Mundial Sub-17, também recebeu o jogo decisivo do Brasileirão Sub-17. Na ocasião, o Flamengo venceu o Corinthians, por 2 a 1, e sagrou-se campeão.
As informações sobre a venda de ingressos, para o encontro entre Flamengo e Palmeiras, no Espírito Santo, serão divulgadas nos próximos dias. O jogo de ida acontece nesta quinta-feira, às 18h30, no Pacaembu, em São Paulo.

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