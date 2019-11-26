Flamengo e Palmeiras fazem final do Brasileiro Sub-20 no Kleber Andrade

Estádio Kleber Andrade Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta

Depois de receber jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 2019, entre Flamengo e Corinthians , o Kleber Andrade também vai sediar a partida final da competição de base. De acordo com informações da Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo, órgão responsável pela gestão do estádio, o confronto de volta entre Fla e Palmeiras será realizada neste domingo (1), às 14h.

O secretário Júnior Abreu confirma a partida e acredita em um novo espetáculo no estádio.

- Estamos felizes com a confirmação para domingo, dia 1 de dezembro, a final do Brasileiro Sub-20 para o estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo. Esse jogo mostra que o nossa praça esportiva está preparada para receber grandes eventos. Não tenho dúvidas que o torcedor capixaba vai participar desse jogo e será um grande espetáculo - declarou o secretário.

Após a confirmação da Sesport, a CBF publicou em eu site oficial a mudança do jogo que aconteceria no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, para o Espírito Santo.

Documento que mostra que final do jogo do Fla será no Kleber Andrade Crédito: CBF