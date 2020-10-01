Flamengo dá o troco no Del Valle, goleia e garante vaga nas oitavas

Após a goleada sofrida em Quito por 5 a 0 - a pior da história do clube na Libertadores -, o Flamengo deu a resposta nesta quarta no Maracanã: vitória por 4 a 0 com atuação de gala dos garotos do Ninho e das estrelas do elenco. Se não devolveu placar tão elástico, o Rubro-Negro, com 12 pontos, pôde celebrar a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores.
Isso porque no outro jogo do Grupo A, nesta noite na Colômbia, o Junior Barranquilla (COL) foi superado pelo Barcelona (EQU) e estacionou nos seis pontos, enquanto o time de Guayaquil conquistou os primeiros pontos. O Del Valle, com nove, recebe o Barcelona na rodada final, enquanto o Fla recebe o Junior.FLAMENGO SEGURO NA DEFESA; LETAL NO ATAQUE
A opção de Jordi Guerrero, auxiliar que substituiu Dome Torrent pelo segundo jogo consecutivo, foi por manter a base do time que empatou com o Palmeiras no domingo. Assim, seis dos sete jogadores recuperados da Covid-19 no banco. A exceção foi Matheuzinho, formando p setor defensivo ao lado de mais quatro garotos do Ninho: o goleiro Hugo, os zagueiros Noga e Natan e o lateral Ramon.
A apresentação foi segura: firmeza no combate e tranquilidade na saída de bola. Debaixo das traves, Neneca fez, ao menos, três ótimas intervenções e garantiu o placar zerado por parte do Del Valle. Méritos que devem ser divididos com toda equipe. Diferentemente do que aconteceu em Quito, o Flamengo ajustou a marcação. Ao não pressionar a saída rival desde o goleiro, o time de Guerrero protegeu melhor o meio de campo e a entrada da área.
A estratégia também se mostrou efetiva na parte ofensiva. Quando o Del Valle adiantou os zagueiros, o Flamengo forçou os passes longos, aproveitando os velozes atletas, para agredir a área de Jorge Pinos. Matheuzinho foi acionado por Pedro, arrancou pela direita e cruzou na medida para Lincoln - que tinha criado outros lances de perigo na partida - abrir o placar no Maracanã: 1 a 0.
Seis minutos depois, aos 30, foi a vez de Thiago Maia encontrar ótimo passe para Gabriel Barbosa. Partindo de antes do meio de campo, o camisa 9 deixou para trás da zaga e, já cara a cara com o goleiro, só rolou para Pedro: 2 a 0. A única má notícia para o Flamengo veio ainda antes do intervalo, com Gabigol deixando o gramado irritado após torcer o tornozelo direito em lance isolado.BRUNO HENRIQUE CARIMBA CLASSIFICAÇÃO ÀS OITAVAS!
Ao sair, Gabigol deu lugar a Bruno Henrique. Qualidade mantida e coube ao Rei da América garantir a goleada do Rubro-Negro, dando o troco no Del Valle. Aos cinco minutos, a jogada foi de Ramon pela esquerda, Arrascaeta finalizou e, no rebote de Pinos, o camisa 27 (que não marcava desde julho) só conferiu: 3 a 0.
Aos poucos, o time do Flamengo diminuiu o ritmo - muito pelo desgaste da sequência de jogos e viagens em setembro. O volume do Del Valle cresceu, porém os equatorianos voltaram a esbarrar nas intervenções de Hugo Souza.
Aos 26, no momento mais difícil para a jovem defesa do Flamengo, apareceram os "vovôs" Arrascaeta e Bruno Henrique - mais uma vez. Uma linda assistência uruguaia para o atacante, que transformou a vitória em goleada: 4 a 0. Até cabia mais: o Flamengo não conseguiu chegar ao quinto, mas garantiu a vaga.FLAMENGO 4X0 INDEPENDIENTE DEL VALLEFICHA TÉCNICA
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data: 30 de setembro de 2020, às 21h30?Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Pablo Gonzalez (ARG)Gols: Lincoln (24'/1ºT), Pedro (30'/1ºT), Bruno Henrique (5'/2ºT e 26'/2ºT)
Cartões amarelos: Gabriel Noga (FLA); Alvarado, Gabriel Torres e Guerrero (IDV)Cartão vermelho: Não houve.FLAMENGO (Técnico: Jordi Guerrero)
Hugo; Matheuzinho (Isla, 25'/2ºT), Gabriel Noga, Natan e Ramon; Thiago Maia (Diego, 31'/2°T), Gerson e De Arrascaeta; Gabriel Barbosa (Bruno Henrique, 45'/1ºT), Lincoln (Guilherme Bala, 25'/2ºT) e Pedro (Michael, 31'/2ºT).INDEPENDIENTE DEL VALLE (Técnico: Miguel Àngel Ramírez)
Jorge Pinos; Landazuri, Schunke, Segovia e Angelo Preciado; Pellerano (Montaño, 13'/2ºT), Moisés Caicedo e Lorenzo Faravelli; Fernando Guerrero (Alvarado, 39'/2ºT), Cristhian Ortiz (Jhon Sánchez, 18'/2ºT) e Gabriel Torres (Chávez, 37'/2ºT).