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Preocupação

Flamengo confirma lesão muscular e Rodrigo Caio fica fora de combate

Exames realizados nesta sexta-feira (22) constataram a lesão no músculo adutor da coxa direita. Clube não estipulou prazo para que o defensor volta aos treinos

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 15:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2021 às 15:11
Flamengo
Rodrigo caio se lesionou na vitória contra o palmeiras e ficará fora por período indeterminado Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo enfrentou o Palmeiras na noite da última quinta-feira (21) e teve uma exibição de gala, vencendo o Alviverde por 2 a 0 e voltando com força à briga pelo título. Apesar disso, nem todas as notícias envolvendo o duelo são positivas, isso porque, o zagueiro Rodrigo Caio saiu com dores e acabou substituído por Gustavo Henrique. Nesta sexta-feira (22), após exames, o camisa 3 teve lesão constatada no músculo adutor da coxa direita.
Além do xerifão, quem também segue fora de combate é o goleiro Diego Alves. Embora já participando dos treinos e viajando com a delegação, é improvável que ele inicie contra o Athletico-PR, no domingo (24). Desta forma, Hugo permaneceria defendendo a meta rubro-negra.  Além da dupla, o Flamengo ainda não contará com Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. 

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