Flamengo confirma lesão muscular e Rodrigo Caio fica fora de combate

O Flamengo enfrentou o Palmeiras na noite da última quinta-feira (21) e teve uma exibição de gala, vencendo o Alviverde por 2 a 0 e voltando com força à briga pelo título. Apesar disso, nem todas as notícias envolvendo o duelo são positivas, isso porque, o zagueiro Rodrigo Caio saiu com dores e acabou substituído por Gustavo Henrique. Nesta sexta-feira (22), após exames, o camisa 3 teve lesão constatada no músculo adutor da coxa direita.