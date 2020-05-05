Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crise

Flamengo anuncia acordo para reduzir salários do elenco em 25% por dois meses

Por meio de nota, o time Rubro-Negro informa que 'apesar de seu tamanho e sua situação financeira equilibrada, não está imune' à crise
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 17:28

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 17:28

Gabigol durante o jogo do Flamengo contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca 2020
Gabigol durante o jogo do Flamengo contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca 2020 Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo anunciou nesta terça-feira (5) que chegou a um acordo com o seu elenco para a redução dos salários em 25% nos meses de maio e junho. Além disso, adiou o pagamento pelos direitos de imagem do mesmo período aos jogadores. As medidas foram em consequência da crise provocada pela pandemia do coronavírus e será avaliada ao fim desse período inicial.
De acordo com o Flamengo, o pagamento pelos direitos de imagem ocorrerá a partir de janeiro de 2021, dividido em dez parcelas. Essas medidas não atingiram a comissão técnica dirigida por Jorge Jesus. E agora serão homologadas junto ao Sindicato de Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.
"Para este primeiro momento, todo o elenco profissional de jogadores autorizou ao Clube uma redução correspondente a 25% de seus salários relativos aos meses de maio e junho de 2020. Além disso, autorizou ainda a postergação dos direitos de imagem que seriam pagos em maio e junho de 2020 para quitação em 10 parcelas, a partir de janeiro de 2021. Este acordo será formalizado entre o clube e os atletas nos próximos dias", comunicou o Flamengo.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O clube também disse, na nota oficial, lamentar o corte de 6% dos funcionários, realizado no início dessa semana. Mas apontou a medida como necessária, assim como o corte salarial dos jogadores, para a preservação dos demais empregos.
"As medidas tomadas esta semana (a mais dolorosa delas sendo a redução de aproximadamente 6% de seu quadro de colaboradores), aliadas a este importante acordo com os jogadores, ajudarão o Clube: a quitar todos os direitos trabalhistas dos ex-colaboradores; a preservar ao máximo o emprego e o pagamento em dia de mais de mil colaboradores, entre funcionários e atletas; a manter a prestação dos serviços para os 16 mil sócios da sua sede social e a continuar com a performance esportiva de excelência em todos seus esportes, desejo dos 42 milhões de torcedores que formam a nação rubro-negra", afirmou o Flamengo em trecho do comunicado oficial.

Veja Também

Borussia Mönchengladbach tem dois casos confirmados de coronavírus

Walter comemora sete anos de Timão: 'Os melhores da minha vida'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados