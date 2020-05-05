Flamengo anuncia acordo para reduzir salários do elenco em 25% por dois meses

Gabigol durante o jogo do Flamengo contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca 2020 Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo anunciou nesta terça-feira (5) que chegou a um acordo com o seu elenco para a redução dos salários em 25% nos meses de maio e junho. Além disso, adiou o pagamento pelos direitos de imagem do mesmo período aos jogadores. As medidas foram em consequência da crise provocada pela pandemia do coronavírus e será avaliada ao fim desse período inicial.

De acordo com o Flamengo, o pagamento pelos direitos de imagem ocorrerá a partir de janeiro de 2021, dividido em dez parcelas. Essas medidas não atingiram a comissão técnica dirigida por Jorge Jesus. E agora serão homologadas junto ao Sindicato de Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

"Para este primeiro momento, todo o elenco profissional de jogadores autorizou ao Clube uma redução correspondente a 25% de seus salários relativos aos meses de maio e junho de 2020. Além disso, autorizou ainda a postergação dos direitos de imagem que seriam pagos em maio e junho de 2020 para quitação em 10 parcelas, a partir de janeiro de 2021. Este acordo será formalizado entre o clube e os atletas nos próximos dias", comunicou o Flamengo.

O clube também disse, na nota oficial, lamentar o corte de 6% dos funcionários, realizado no início dessa semana. Mas apontou a medida como necessária, assim como o corte salarial dos jogadores, para a preservação dos demais empregos.