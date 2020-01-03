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Reforço

Flamengo anuncia a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos

Defensor chega para brigar por posição com o espanhol Pablo Marí e Rodrigo Caio. Contrato é de quatro anos com o Rubro-Negro

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 19:18
O Flamengo anunciou a contratação oficial do zagueiro Gustavo Henrique nesta sexta-feira (03) Crédito: Arte/Flamengo
O Flamengo anunciou no início da noite desta sexta-feira (3) a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos. O acordo já havia sido feito entre as partes desde o fim do ano passado.
O contrato de Gustavo Henrique, de 26 anos, com o Flamengo é válido por quatro temporadas. O zagueiro é o segundo reforço anunciado pelo Rubro-Negro para 2020. O atacante Pedro Rocha também já havia sido oficializado.

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Gustavo Henrique vai disputar a titularidade com Rodrigo Caio e o espanhol Pablo Marí, que comandaram a defesa do Fla nos títulos da Libertadores e do Brasileirão.

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