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Flamengo acerta a contratação de Michael, revelação do último Brasileirão

Clubes e representantes se acertaram em reunião nesta sexta-feira (10) e anúncio deve ocorrer nas próximas horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 15:25

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 15:25

Michael se destacou no último Brasileirão pelo Goiás e vestirá a camisa do Flamengo em 2020 Crédito: Divulgação/Goiás
O Flamengo acertou a contratação do atacante Michel, que se destacou no último Campeonato Brasileiro pelo Goiás. Depois de novela, o jogador é o terceiro reforço do Rubro-Negro neste mercado da bola - o clube já anunciou o atacante Pedro Rocha e com o zagueiro Gustavo Henrique. A informação é do portal UOL Esportes.
A transação envolveu cerca de R$ 33 milhões, e o Flamengo adquiriu os 75% dos direitos que pertenciam ao Goiás. Durante as conversas, houve um imbróglio envolvendo os 5% dos direitos ligados ao Goianésia, clube que ele defendeu anteriormente, e Eduardo Maluf, agente do jogador. Este impasse foi superado hoje (10) e o anúncio deve sair ainda nesta sexta.

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O Corinthians teve interesse em Michael e chegou a tratar com o Goiás, mas, na manhã da última quarta-feira, anunciou, de forma oficial, que havia desistido do negócio. Assim, o caminho ficou livre para o Rubro-Negro.
Na última quinta-feira, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, afirmou que a tratativa estava "bem encaminhada" e que, com o Goiás, estava tudo alinhado, restando apenas alguns detalhes para fechar a tratativa.

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