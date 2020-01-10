Flamengo acerta a contratação de Michael, revelação do último Brasileirão

Michael se destacou no último Brasileirão pelo Goiás e vestirá a camisa do Flamengo em 2020 Crédito: Divulgação/Goiás

O Flamengo acertou a contratação do atacante Michel, que se destacou no último Campeonato Brasileiro pelo Goiás. Depois de novela, o jogador é o terceiro reforço do Rubro-Negro neste mercado da bola - o clube já anunciou o atacante Pedro Rocha e com o zagueiro Gustavo Henrique. A informação é do portal UOL Esportes.

A transação envolveu cerca de R$ 33 milhões, e o Flamengo adquiriu os 75% dos direitos que pertenciam ao Goiás. Durante as conversas, houve um imbróglio envolvendo os 5% dos direitos ligados ao Goianésia, clube que ele defendeu anteriormente, e Eduardo Maluf, agente do jogador. Este impasse foi superado hoje (10) e o anúncio deve sair ainda nesta sexta.

O Corinthians teve interesse em Michael e chegou a tratar com o Goiás, mas, na manhã da última quarta-feira, anunciou, de forma oficial, que havia desistido do negócio. Assim, o caminho ficou livre para o Rubro-Negro.