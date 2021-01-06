  • Fla x Flu, Dérbi de Manchester, Milan x Juventus... saiba onde assistir aos jogos da quarta-feira
futebol

Fla x Flu, Dérbi de Manchester, Milan x Juventus... saiba onde assistir aos jogos da quarta-feira

A quarta do futebol será agitada por clássicos pelo mundo. Além disso, terão partidas da Libertadores, do Brasileirão e muito mais. Fique por dentro e saiba onde assistir aos jogos!...

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 03:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2021 às 03:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Fluminense disputam o clássico no Maracanã, nesta quarta-feira (6). Além disso, o Santos enfrenta o Boca Juniors, na Argentina, pela primeira partida da semifinal da Libertadores da América.
Já no Velho Continente, Milan e Juventus entram em campo pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto isso, em Manchester, o dérbi entre United e City movimenta a semifinal da Copa da Liga Inglesa, no Old Trafford.
Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão
11h - Sampdoria x Inter de MilãoCampeonato ItalianoOnde assistir: SporTV
11h - Crotone x RomaCampeonato ItalianoOnde assistir: Bandsports e EI Plus
13h - Multivera x Real BetisCopa do ReiOnde assistir: ESPN
14h - Napoli x Spezia Campeonato ItalianoOnde assistir: Bandsports e EI Plus
14h - Cornella x Atlético de MadridCopa do ReiOnde assistir: ESPN Brasil
16h45 - Milan x JuventusCampeonato ItalianoOnde assistir: TNT e EI Plus
16h45 - Manchester United x Manchester CityCopa da Liga Inglesa Onde assistir: Fox Sports
17h - Athletic Bilbao x BarcelonaCampeonato EspanholOnde assistir: ESPN Brasil
19h15 - Grêmio x BahiaBrasileirão Onde assistir: Premiere
19h15 - Botafogo x AthleticoBrasileirão Onde assistir: Premiere
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 2020
19h15 - Boca Juniors x SantosLibertadoresOnde assistir: Fox Sports
20h30 - Sport x FortalezaBrasileirão Onde assistir: Premiere
20h30 - Coritiba x GoiásBrasileirão Onde assistir: Premiere
21h30 - Flamengo x FluminenseBrasileirãoOnde assistir: Globo e Premiere
21h30 - RB Bragantino x São PauloBrasileirão Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere
21h30 - Vélez Sarsfield x Lanús Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade
Imagem BBC Brasil
Irã ainda conseguiria fabricar bomba atômica com seu estoque de urânio enriquecido?
Imagem de destaque
'Meu filho nasceu no caminho para o hospital': por que partos rápidos acontecem 'com mais frequência do que se imagina'

