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Campeão da América

Fla dedica título da Libertadores aos jovens mortos em incêndio no Ninho

Após a partida, o clube usou as redes sociais para mostrar que que os jovens atletas que morreram não foram esquecidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 11:56

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 11:56

Flamengo e River Plate fizeram um jogo muito disputado na final da Libertadores Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O bicampeonato da Libertadores conquistado neste sábado (23) foi dedicado pelo Flamengo às dez vítimas do incêndio do Ninho do Urubu no início do ano. Após a partida, o clube usou as redes sociais para mostrar que que os jovens atletas que morreram não foram esquecidos.
"Esse título foi por vocês! Por #Nossos10! Nossos eternos #GarotosDoNinho", escreveu o Flamengo no Twitter.
Vale lembrar que a torcida também cantou a música em homenagem aos jovens durante a comemoração do título no estádio Monumental, em Lima, no Peru. "Ah, como eu queria ver vocês aqui. Honrando o manto do Mengão, com raça e paixão. Mas, essa Nação jamais vai esquecer. O Flamengo vai jogar, pra sempre por vocês! Ôôô, olê olê olê olê olê, são 10 estrelas a brilhar. No céu do meu Mengão!".

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O incêndio no Ninho do Urubu aconteceu no dia 8 de fevereiro e fez 10 vítimas fatais, além de três feridos. Até o momento, o Flamengo fechou quatro das 11 negociações por indenizações. Já houve acordo com as famílias de Athila Paixão, de Gedson Santos, o Gedinho, de Vitor Isaías. e com o pai de Rykelmo.
Com a mãe de Rykelmo, que entrou na Justiça, e com os familiares de Arthur Vinícius, Bernardo Pisetta, Christian Esmério, Jorge Eduardo, Pablo Henrique e Samuel Thomas ainda não houve resolução. As defesas não estão sendo conduzidas de forma coletiva.

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