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futebol

Firmino volta a marcar pelo Liverpool em vitória sobre o Sheffield

Reds saem atrás do placar, mas com gols do brasileiro e do português
Diogo Jota vira o jogo para 2 a 1 e conquista os três pontos no Anfield
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LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 18:45

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 18:45

Crédito: Divulgação/ Liverpool
A vitória do Liverpool sobre o Sheffield United por 2 a 1, neste sábado (24/10), teve sotaque português. Após ver o time visitante abrir o placar com Berge, de pênalti, os Reds viraram o jogo com gols de Firmino e Diogo Jota, brasileiro e português, respectivamente. Com o resultado, o Liverpool chegou aos 13 pontos em seis rodadas disputadas.
Convocado mais uma vez para a seleção brasileira na última sexta-feira (23/10), Firmino celebrou os resultados alcançados nesta semana.- Estou vivendo uma boa fase, com gols pela seleção, uma nova convocação e bons resultados com o Liverpool, tanto na Champions quanto na Premier League. Eu vinha de um bom tempo sem marcar pela minha equipe, mas a prioridade sempre foi que o coletivo conseguisse os resultados. De qualquer forma, é uma felicidade enorme voltar a balançar as redes, principalmente numa vitória difícil como essa. Agora é voltar novamente as atenções para a Champions pois temos um jogo importante dentro de casa - afirmou.
O Liverpool volta ao Anfield na próxima terça-feira (27/10), às 17h, para enfrentar Midtjylland, da Dinamarca, pela segunda rodada do Grupo D da Liga dos Campeões.

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