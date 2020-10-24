Firmino volta a marcar pelo Liverpool em vitória sobre o Sheffield

A vitória do Liverpool sobre o Sheffield United por 2 a 1, neste sábado (24/10), teve sotaque português. Após ver o time visitante abrir o placar com Berge, de pênalti, os Reds viraram o jogo com gols de Firmino e Diogo Jota, brasileiro e português, respectivamente. Com o resultado, o Liverpool chegou aos 13 pontos em seis rodadas disputadas.

Convocado mais uma vez para a seleção brasileira na última sexta-feira (23/10), Firmino celebrou os resultados alcançados nesta semana.- Estou vivendo uma boa fase, com gols pela seleção, uma nova convocação e bons resultados com o Liverpool, tanto na Champions quanto na Premier League. Eu vinha de um bom tempo sem marcar pela minha equipe, mas a prioridade sempre foi que o coletivo conseguisse os resultados. De qualquer forma, é uma felicidade enorme voltar a balançar as redes, principalmente numa vitória difícil como essa. Agora é voltar novamente as atenções para a Champions pois temos um jogo importante dentro de casa - afirmou.