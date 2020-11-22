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Firmino volta a marcar, Liverpool vence o Leicester e aumenta sequência invicta em casa

Reds não perdem em Anfield pela Premier League há 64 jogos.
São três anos e meio sem conhecer o sabor da derrota...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 nov 2020 às 18:14

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 18:14

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
Em Anfield, o Liverpool venceu novamente. Pela oitava rodada da Premier League, os Reds triunfaram sobre o Leicester por 3 a 0. Evans, contra, Diogo Jota e Firmino foram os autores dos gols da equipe comandada por Jürgen Klopp.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEO Liverpool não precisou de muito esforço para vencer. Atrás, quase não foi ameaçado pelo Leicester. Na frente, após cruzamento de Robertson, Jota marcou seu quarto gol em quatro jogos pelos Reds. Aos 41 do segundo tempo, Firmino voltou a marcar e, de cabeça, fechou o placar.
Com a vitória, o Liverpool chegou a 64 jogos sem perder em Anfield. São 1309 dias invicto. A última derrota foi para o Crystal Palace por 2 a 1, em abril de 2017.
Os três pontos também serviram para que o Liverpool empatasse com o Tottenham na pontuação. As duas equipes possuem 20 pontos, mas os Spurs lideram pelos critérios de desempate.

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