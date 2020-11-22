Firmino volta a marcar, Liverpool vence o Leicester e aumenta sequência invicta em casa

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Em Anfield, o Liverpool venceu novamente. Pela oitava rodada da Premier League, os Reds triunfaram sobre o Leicester por 3 a 0. Evans, contra, Diogo Jota e Firmino foram os autores dos gols da equipe comandada por Jürgen Klopp.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEO Liverpool não precisou de muito esforço para vencer. Atrás, quase não foi ameaçado pelo Leicester. Na frente, após cruzamento de Robertson, Jota marcou seu quarto gol em quatro jogos pelos Reds. Aos 41 do segundo tempo, Firmino voltou a marcar e, de cabeça, fechou o placar.

Com a vitória, o Liverpool chegou a 64 jogos sem perder em Anfield. São 1309 dias invicto. A última derrota foi para o Crystal Palace por 2 a 1, em abril de 2017.